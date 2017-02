Cameroun – Offre d’emploi : Responsable du service commercial

Pour notre division Commercial chez CAMERPOST, nous recherchons une personne (H/F) très motivé(e) par le travail de commercial, faisant preuve d’organisation, d’adaptabilité, de persévérance et ayant le sens du relationnel !

Descriptif du poste

Vous êtes principalement en charge de :

L’acquisition de nouveaux clients, ainsi que du suivi des clients existants,

De la négociation et de l’élaboration des propositions commerciales + facturations,

Vous utilisez les réseaux sociaux tels que Facebook et Linkedin pour repérer et contacter de potentiels prospects,

Au quotidien vous gérez vos rendez-vous téléphoniques dans le but de faire la présentation de nos services et de conclure les ventes.

Profil recherché

De formation commerciale et (idéalement) fort(e) d’une première expérience réussie dans la vente d’espaces publicitaires et/ou la vente directe, vous souhaitez intégrer une jeune société en pleine croissance. Vous avez une âme de chasseur/chasseuse et maîtrisez correctement la vente tout en faisant preuve de dynamisme et de persuasion dans vos échanges et la gestion des rebonds. Vous avez un très bon relationnel, l’esprit d’équipe et le monde de la vente aux professionnels et/ou des Médias vous attire.

Expérience requise :

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans.

Parfaite maîtrise du français.

Salaire : Fixe + Commissions sur chaque client + Frais (téléphone et internet)

Si vous pensez que vous êtes la bonne personne pour ce poste, merci de nous envoyer votre CV et une courte lettre de motivation à job@camerpost.com. Nous prendrons le temps de vous recontacter si votre candidature nous semble intéressante.