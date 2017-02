Cameroun – Numérique : des petits génies honorés à Yaoundé

Agés de 13 à 18 ans, ces jeunes camerounais sont des lauréats du numérique des concours internationaux aux États-Unis.

Le Cameroun a honoré ce lundi des petits phénomènes du numérique. Leur visage innocent et insouciant est un leurre. Ces gamins dont l’âge varie de 13 à 18 ans reviennent des États-Unis d’Amérique où ils ont remporté des prix.

Le jeune Njih Collins, élève de 17 ans, a remporté le concours mondial « Google code in » devant plus de 1300 autres candidats venant de 63 pays. Ce petit génie sera désormais pris en charge par un moniteur Google dans les prochains mois pour des explosions internationales.

L’autre récompense vient d’un groupe de 5 jeunes filles dénommé « Angels take of Africa ». Elles ont présenté un projet intitulé « Nature gifs » qui a pour but de valoriser les matières premières et agricoles camerounaises. Leur présentation leur a value la 3ème place du concours. Absatou Nadia Kalkaba, 18 ans, elle, a remporté le concours » Tecno women 2016″ grâce à son projet intitulé « Give them hope. » On est un groupe de femmes à porter ce projet. Nous voulons montrer aux jeunes filles de l’extrême-nord qu’elles peuvent réussir dans la vie même dans des moments difficiles » a-t-elle expliqué. L’adolescente était opposée à 2300 candidats venants de 19 pays.

Ces petits génies étaient l’objet de toutes les attentions au ministère des postes et télécommunications à Yaoundé. Minette Libom Li Likeng, impressionnée par leur talent a promis de mettre un cadre pour l’explosion de nouveaux phénomènes. Pour les féliciter et les encourager, ils ont reçu des appuis en matériels informatiques en présence des membres du gouvernement – le ministre des enseignements secondaires, Ernest Ngalè Bibehe et le ministre de la communication Issa Tchiroma Bakary – venus saluer leur sens de l’innovation et du patriotisme sur la scène internationale. Des génies qui viennent s’ajouter à celui d’Arthur Zang, l’inventeur du Cardiopad. Une invention qui a remporté des prix au niveau international et déjà commercialisée dans plusieurs pays africains.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga