Cameroun : nouvelle sortie obligataire sur le marché financier de la BEAC

L'Etat camerounais prévoit faire une sortie sur le marché financier de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ce mercredi 6 septembre, a-t-on appris des sources bancaires. Fort de ses récents succès sur le marché, Yaoundé fera une adjudication d'obligations assimilables du trésor et compte lever 5 milliards de francs CFA.

Comme à son habitude ces derniers temps, le Cameroun va se tourner encore vers le marché financier de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), ce mercredi 6 septembre 2017. Le pays prévoit mobiliser à travers une émission d’obligations assimilables au trésor, une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Les sources bancaires précisent que la valeur nominale unitaire des titres émis dans le cadre de cette opération est de 1 million de francs CFA avec des intérêts précomptés sur ladite valeur et une maturité de 13 semaines alors que le remboursement des bons qui se présentent sous forme de titres dématérialisés, se fera in fine.

Les offres des souscripteurs pour la cession d’obligations du trésor camerounais vont se faire auprès de 16 banques et établissements financiers de la Cemac, agréés comme ”spécialistes en valeurs du trésor” par le ministère en charge des finances du pays. Il s’agit en autres de l’Afriland First Bank, Bicec, Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (Bicig), BGFIBank, Crédit du Congo, Ecobank Cameroun et Centrafrique, Scb Cameroun et Société générale Cameroun.

