Cameroun – Nouvel an 2017 : les vœux de Paul Biya font polémique dans les zones anglophones

L’opposition au Cameroun s’insurge contre les récents propos du président Paul Biya. Dans ses vœux du Nouvel An, le président a mis en garde contre la « violence de rue » et le « défi à l’autorité ». Des villes anglophones ont récemment été le théâtre de grèves et manifestations, parfois violemment réprimées. Ces rassemblements ont donné lieu à des revendications sécessionnistes que le président a rejetées en rappelant que le Cameroun était « un et indivisible ».

Nous ne souhaitons pas que ce pays se désintègre. C’est pour cela que depuis plusieurs années, nous demandons au gouvernement d’avoir le courage que l’Afrique du Sud a eu, postapartheid pour essayer de résoudre ses problèmes. Et nous pensons que les Camerounais sont encore capables de se parler et de trouver des solutions politiques aux nombreux problèmes que nous avons. Joshua Osih