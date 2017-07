Cameroun : un nouvel administrateur général à Nestlé

Thomas Caso a été nommé le nouvel Administrateur Général de Nestlé Cameroun, avec compétence sur le Gabon, le Tchad, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, et Sao Tomé et Principe. Ces pays constituent le Tropical Cluster, faisant partie de Nestlé Région Afrique Centrale et de l’Ouest. Il a pris fonction voilà plusieurs jours. CAMERPOST revient sur le personnage.

Un homme rompu à la tâche

Thomas Caso, de nationalité américaine, a commencé sa carrière chez Nestlé aux Etats Unis au 2011, au sein de la filiale Nestlé Waters. En 2014, il est nommé Administrateur Général des pays de la Corne de l’Afrique chez Nestlé Région Afrique de l’Est, avec compétence sur l’Ethiopie, la Somalie, Djibouti et l’Erythrée. En 2016, il a rejoint Nestlé Région Afrique Centrale et de l’Ouest, basée à Accra au Ghana, comme Responsable Régional des Ventes.

Avant de rejoindre cette entreprise, Thomas Caso avait déjà travaillé dans plusieurs pays africains, dont le Bénin, le Rwanda, la Guinée, et le Burkina Faso, pour différentes organisations de développement. Il est diplômé de la Maryland School of Law, de l’Université de New York et de l’Université du Vermont aux Etats-Unis.

Les missions qui l’attendent

Avec lui aux commandes, ladite société va davantage se porter mieux et continuer à contribuer à l’épanouissement du consommateur. Surtout que dans le souci de contribuer à une alimentation saine, Nestlé dit avoir pris certains engagements à savoir : asseoir son leadership en matière de savoir sur la nutrition des enfants, aider à réduire le risque de sous-nutrition par l’enrichissement en micronutriments, réduire le sel dans ses produits, réduire le sucre, les graisses saturées et supprimer les graisses trans dans ses produits, sensibiliser les médias et le public. Question d’œuvrer à mettre la nutrition au cœur du développement du Cameroun.

© CAMERPOST par Linda