Cameroun : nouveau report du lancement du championnat

L’annonce a été faite jeudi 12 janvier par le président de la ligue de football professionnelle du Cameroun. A l’origine les problèmes de stades et de finances.

C’est prévisible. La ligue de football professionnelle a une énième fois renvoyé le lancement du championnat national de ligue 1 et ligue 2. Prévu initialement le 15 décembre 2016, il a été reporté pour le 20 janvier 2017. Le déroulement de la coupe d’Afrique des nations de football féminin à cette période était la raison donné par la ligue. Même si certains se posaient déjà également des questions sur cette nouvelle date. En raison du déroulement de la Can Gabon 2017 (14 Janvier au 5 février).

Mais cette fois le début du championnat est reporté à une date ultérieure. Le président de la LFPC, le général Pierre Semengue a évoqué des problèmes de stades et de finances. « Nous avons constaté que les problèmes de terrains n’est pas résolu. Encore moins les problèmes d’argent. Parce que nous avons demandé qu’on nous donne l’argent depuis octobre. Jusqu’à présent on nous pose des problèmes juridiques. On nous demande d’abord de justifier l’argent perçu auparavant. »

Depuis la création de la ligue de football professionnelle (2011), l’Etat lui reverse une subvention en 2 tranches. Une partie avant le début des compétitions et une l’autre en cours. Cette année le ministre des finances, Alamine Ousmane Mey a décidé de voir plus claire en demandant à l’instance en charge du football professionnel des justificatifs de cet argent.

Le Général pour une fois n’a pas d’autre choix que de s’exécuter. Selon lui cette démarche prendre beaucoup de temps. Ce qui pourrait expliquer qu’une nouvelle date n’ait pas été fixée.

Les clubs qui ont commencé leur préparation depuis plusieurs mois devront encore saigné financièrement pour l’entretien de leurs joueurs. En tout cas pour ceux qui auront encore les moyens.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga