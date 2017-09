Cameroun : Un nouveau matériel pour améliorer la compétitivité du port de Douala

Quatre engins flottants ont été réceptionnés dans l’optique d’améliorer la fluidité du transport des marchandises et la compétitivité du Port autonome de Douala (PAD) a appris jeudi APA au sein de cette entreprise publique.

Le nouvel matériel qui a coûté 970 millions de francs CFA rentre dans le cadre du Projet de facilitation des transports et du transit (PFTT) au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Le programme de facilitations des transports est soutenu par les bailleurs de fonds, en l’occurrence, la Banque mondiale (BM) qui milite pour la simplification des procédures douanières et la sécurité du transport maritime en Afrique centrale.

D’après des responsables du Port autonome de Douala, en plus du Cameroun qui tire directement profit de ce nouveau matériel en ce sens qu’il contribue à améliorer la compétitive de la place portuaire de Douala, et partant de l’ensemble de l’économie nationale, « c’est l’économie de la zone CEMAC qui vient de recevoir un bol d’air ».

Il s’agit notamment des pays ne disposant pas de façade maritime à l’instar de la Centrafrique et du Tchad, et dont plus de 80 % du volume de leurs exportations et importations transitent par le port de Douala.

© CAMERPOST avec APA