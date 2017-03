Cameroun : Un nouveau DGA à la Société générale

Ezéchiel Passam Mukwade est le nouveau Directeur général adjoint de Société générale Cameroun. La Sgc vient de faire l’annonce. Le Dga remplace Georges Wega qui a rejoint Société Générale de Banques au Sénégal (filiale du groupe) en qualité d’Administrateur Directeur Général. Cette nomination a-t-on fait savoir à CAMERPOST, est effective depuis sous réserve de validation par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac).

La direction générale va désormais être constituée d’Alexandre Beziaud (Administrateur directeur général) et de deux directeurs généraux adjoints : Louis Banga-Ntolo et Ezéchiel Passam Mukwade. De source sûre, on apprend que Ezéchiel qui intègre le Comité de Direction de Société Générale Cameroun, aura pour principale mission la coordination des équipes supports du Secrétariat Général, de la Direction Marketing et Communication, de la Direction des Opérations et de la Direction Financière.

Biographie

Ezéchiel Passam Mukwade est doté d’une forte expérience dans le monde bancaire. Après avoir exercé de 1986 à 1998 comme Directeur Adjoint des Affaires Juridiques et Fiscales de la BICIC (devenue BICEC), il a rejoint Citibank Cameroon en 1998 et y a exercé les fonctions de Directeur Juridique, de la Conformité, de l’Administration des Crédits, des Ressources Humaines ; puis Directeur Juridique de la zone Afrique Centrale comprenant le Cameroun, le Gabon et la République Démocratique du Congo. Depuis février 2013, il était le Directeur Général Adjoint dûment agréé de Citibank Cameroon. Par ailleurs, il a été enseignant de Droit des Affaires dans les universités camerounaises. Il est titulaire d’un Doctorat en Droit des Affaires.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa