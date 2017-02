Cameroun – Norme et qualité : la mise à niveau des PME préoccupe l’Anor

La question a fait l’objet d’une session d’information organisée mercredi le 15 février 2017 dans la capitale politique. Des cadres de l’Agence des normes et de la qualité résidant dans le Littoral ont fait le déplacement pour y prendre part. D’eux, CAMERPOST apprend que la rencontre a été ouverte à toutes les parties prenantes sous le thème « Normes et qualité au service de la croissance et de l’emploi ». Cette rencontre s’est déroulée dans la salle D du palais des congrès de Yaoundé.

Il a été question de revenir sur les problèmes que connaissent les Petites et moyennes entreprises (Pme) au pays. « On a un réel problème au pays, relatif au fait que nos entreprises quoique sachant fabriquer des produits ont un souci de conformité dans le temps. C’est-à-dire qu’aujourd’hui ça l’est, demain ça ne l’est plus. Le problème est donc l’utilisation des normes internationales sur les bonnes pratiques d’hygiène, de fabrication qu’il faut absolument implanter », a lancé Danielle Ndongo, sous-directeur de la certification des systèmes Sdcs/Anor. Un avis qu’a partagé l’assistance en particulier les opérateurs économiques qui ont salué cette initiative de l’Anor.

Signalons que l’Agence des normes et de la qualité, partenaire de l’industrie et du développement, est bien évidemment présente au grand rendez-vous d’affaires à l’instar de Promote 2017. Durant toute la durée du Salon international de l’entreprise, le personnel présent sur le stand accueille les visiteurs et parties prenantes pour les sensibiliser et les renseigner sur les questions de normalisation, certification et formation.

L’Anor est créée par Décret Présidentiel N°2009/296 du 17 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence des Normes et de la Qualité. En liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernés, l’Agence des normes et de la qualité a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa