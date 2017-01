Cameroun : Nganou Djoumessi ouvre l’année par une conférence annuelle

Selon le communiqué parvenu à la rédaction de CAMERPOST, le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, assisté de son Secrétaire d’Etat chargé des Routes, Louis Max Ayina Ohandja, présidera les 18 et 19 janvier 2017 à l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé, la Conférence Annuelle des Services Centraux et Déconcentrés de son département ministériel. Ladite conférence a-t-on appris sera placée sous le thème : Construction, Réhabilitation et Entretien des infrastructures : Stratégies d’amélioration des performances. Ces travaux qui vont durer 2 jours connaîtront des échanges sur la maîtrise d’œuvre publique des projets d’infrastructure, la décentralisation et la déconcentration des programme d’entretien routier, l’exécution et le contrôle des travaux en régie.

Cette conférence s’achèvera le jeudi 19 janvier à 14h au Palais des congrès par une cérémonie d’échange de vœux que l’on annonce autour de 17 heures selon le programme y afférent.

© CAMERPOST par Francis Bajeck