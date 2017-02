Cameroun – Nestlé Healthy Kids : Un programme pour encourager le sport et l’alimentation équilibrée à l’école

Dans le cadre de ce programme, l’entreprise Nestlé Cameroun vient de soutenir les finales sportives organisées par la Fédération nationale du sport scolaire (Fenassco) dans l’arrondissement de Douala Ier. Et qui a mis en compétition les écoles primaires de cet arrondissement dans différentes disciplines comme le football, le handball, l’athlétisme et la lutte traditionnelle. CAMERPOST a pu noter qu’il est question via l’action de Nestlé, de combiner enseignements théoriques et pratiques pour aider les enfants à comprendre le rôle de la nutrition, et comment combiner alimentation équilibrée, hygiène et activité physique. « Nous voulons promouvoir une alimentation saine et un mode de vie actif, ce qui est l’une des priorités du groupe Nestlé. Le programme « Nestlé Healthy Kids » fait partie intégrante des engagements de l’entreprise visant à encourager les enfants à développer un mode de vie sain, leur permettant de devenir des adultes en bonne santé », expliquent les cadres du Département de la Communication Institutionnelle et des Affaires Publiques du groupe Nestlé.

Un tel programme existe parce qu’au Cameroun, le statut nutritionnel des populations en général, et des enfants en particulier reste préoccupant. Selon les résultats de l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2014 (MICS5), 31,7% d’enfants souffrent d’un retard de croissance, et le taux d’obésité chez les moins de 5 ans atteint les 6,7%. « Nestlé Healthy Kids», mis en œuvre en partenariat avec les Ministères de l’Education de Base et de la Santé Publique, entend contribuer à la résolution de ces défis.

SATISFACTION

Heureux d’une initiative pareille, des enseignants et élèves affirment : « grâce au programme, les enfants rentrent à la maison et partagent avec leurs parents les connaissances apprises à l’école. Nous avons aussi organisé des réunions de parents d’élèves avec un nutritionniste pour une mise en application des notions transmises aux enfants ». Ils ajoutent : « nous avons observé un changement chez nos enfants qui sont plus vifs, plus attentifs et remportent même des compétitions sportives depuis l’année dernière. »

Pour sa part, M. Ndjale, Inspecteur d’arrondissement de Douala 1er pour le Ministère de l’Education de Base déclare : « nous sommes heureux de voir des établissements du programme atteindre les finales d’arrondissement dans la ville de Douala. Ceci démontre que la promotion de l’activité physique porte ses fruits. Nous croyons vraiment qu’un mode de vie actif permet de développer des générations futures en bonne santé ». Lancé en 2013, le programme « Nestlé Healthy Kids » est implémenté dans dix écoles pilotes de cinq régions du pays, du cours élémentaire au cours moyen. Pendant l’année scolaire 2016-2017, 4800 enfants d’âge scolaire suivent le programme et 115 enseignants ont été formés.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa