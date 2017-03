Cameroun : Nestlé à l’écoute de ses consommateurs

A l’occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui s’est célébrée le 15 mars 2017, sous le thème « Les droits des consommateurs à l’ère du numérique », l’entreprise Nestlé a montré son engagement à améliorer la qualité de vie des populations, et à les encourager à adopter des modes de vie plus sains.

L’essor du numérique et des médias sociaux a entrainé une approche différente dans la relation que l’entreprise doit avoir avec le consommateur, et « Nestlé s’est inscrite dans cette approche d’échanges et de partage permanents, afin de répondre et d’être au plus près des préoccupations de ses consommateurs. L’entreprise et ses marques sont présentes sur la plupart des canaux numériques et dialoguent au quotidien avec ceux qui lui font confiance », d’après le Département de la Communication Institutionnelle et des Affaires Publiques de la société.

Celle-ci, apprend CAMERPOST a lancé au Cameroun un numéro vert, le 8545, pour répondre à toutes les questions de ses consommateurs. Depuis son lancement, le numéro vert de Nestlé Cameroun a déjà enregistré plus de 45 000 sollicitations d’appelants répartis sur l’ensemble du territoire national. Par cette approche, l’entreprise, dit-elle, entend rester à l’écoute des individus et des communautés au sein desquelles elle opère.

« Il est important pour nous d’être à l’écoute des consommateurs pour lesquels nous travaillons au quotidien », a déclaré Hervé Barrère, Administrateur Général Nestlé Cameroun. « Le consommateur est au centre de nos priorités, et nous nous devons d’avoir une plateforme d’échanges avec lui pour nous permettre d’améliorer les services que nous lui apportons. Chez nous, la qualité et la sécurité de nos aliments et boissons sont nos priorités absolues. Notre approche de la sécurité alimentaire englobe toute la chaine, de la préparation à la distribution finale. Ceci est notre marque de respect à l’endroit de nos consommateurs » a-t-il ajouté.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa