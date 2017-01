Cameroun – Nécrologie : Mort de Zacharie Noah, père de Yannick Noah, grand-père de Joakim Noah

Zacharie Noah, père de Yannick et grand-père de Joakim, s’est éteint ce dimanche à Yaoundé (Cameroun). L’ancien défenseur, qui avait remporté la Coupe de France en 1961 avec Sedan, avait 79 ans.

Zacharie Noah n’est plus. Le père de Yannick, capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup et grand-père de Joakim, pivot des Chicago Bull, est décédé à l’âge de 79 ans ce dimanche à Yaoundé (Cameroun).

« Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quitté, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille », a tweeté Yannick Noah. Lire la suite sur Eurosport»