Cameroun : Le navire hôpital MERCY SHIP au port de Douala pour 11 mois

C’est un immense navire hôpital qui séjournera au port de Douala pour une période de 11 mois. L’objectif est d’administrer divers traitement gratuitement aux populations.

Que vient faire le MERCY SHIP AU CAMEROUN ?

Le MERCY SHIPS est un navire hôpital qui appartient à une organisation non Gouvernemental éponyme de droit américain. Le bateau vient des Etats-Unis il a accosté le mercredi 16 aout 2017 au port de Douala. Des centaines de médecins spécialistes ainsi que de nombreux bénévoles qui assureront les soins sont également de l’expédition.

COMMENT VA SE PASSER LA PRISE EN CHARGE ?

L’une des missions de ce navire est la prise ne charge des cas de maladie rares, les malformations ainsi que les pathologies difficiles à soigner. Certains cas nécessitant de lourdes interventions chirurgicales seront également traités. Les soins ainsi que le suivi sont entièrement gratuits. Les patients ont été enregistrés et recensés dans toutes les Régions du pays durant deux mois, avril et mai 2017. Ces patients se rendront à Douala où ils seront accueillis et suivi dans divers sites et formations sanitaires après leur prise en charge par les médecins du MERCY SHIP.

La cérémonie officielle d’accueil du navire est prévue pour le jeudi 17 août 2017. Le ministre Camerounais de la santé publique André Mama Fouda préside la dite cérémonie.

LA PRISE EN CHARGE PORTERA SUR

– chirurgie Maxilo-faciale

– chirurgie Plastique et reconstructive

– Orthopédique

– Fistule et obstétricale

– Générale

– Ophtalmique

– soins dentaires et la formation du personnel.

