Cameroun : une mutuelle pour la prise en charge des couches vulnérables

« La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. Ensemble, supportons ce coût et gagnons le pari de la santé pour tous ». Voilà le slogan d’une Mutuelle de santé que le député Marlyse Douala Bell vient de lancer à travers une association dont le but est la solidarité et la santé en famille. CAMERPOST a eu vent de que le député veut comme cela faciliter l’accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût à des personnes vulnérables. Il suffit d’y adhérer moyennant 12 000 Fcfa par an. L’élue du peuple est bien déterminée à apporter sa touche pour l’épanouissement des populations camerounaises.

La mutuelle santé, complémentaire santé ou assurance santé a pour but de rembourser à quiconque tout ou une partie des dépenses de santé qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire. Elle garantit le complément des remboursements de la sécurité sociale. Elle n’est pas obligatoire. Cette garantie volontaire est souscrite moyennant un paiement d’une cotisation. La sécurité sociale est obligatoire, l’adhésion à une mutuelle est libre.

Au sujet de l’initiatrice, Marlyse Douala Bell, lors de la campagne législative 2013, avait pour credo : « contribuer prioritairement à la résolution des problèmes des jeunes et des femmes ». Apres son élection Marlyse Rose Douala Bell-Tongo n’a pas dérogé à cette règle. Si elle dédaigne les sujets purement politiques qui prêtent souvent à confusion, le Député du Wouri-Centre est à l’aise lorsqu’on aborde les sujets ayant trait à la vie de tous les jours. Les thématiques dites « citoyennes ». Au cours de ses prises de position ou descentes sur le terrain puis échanges avec la jeunesse, des thèmes tels que les accidents de circulation récurrents dans la ville de Douala, le Boko Haram, la fièvre Ebola, le chômage des jeunes, le port du voile et la famille ont été abordés. Elle milite pour un changement de mentalités.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa