Cameroun – Musée de la chefferie Bafut : hier, aujourd’hui et demain

Le musée rappelle la civilisation des Bafut sur toutes ses formes : Croyance ancestrale, habitudes vestimentaires, histoire et mode de vie.

Il résume les 600 ans d’existence du peuple Bafut en tant qu’entité étatique. Inauguré et fait patrimoine mondial de l’humanité en juillet 2003 par l’Unesco, le musée est composé pour l’essentiel de deux compartiments.

L’entrée du musée est embellie par une buanderie où les tenues traditionnelles ancestrales sont exposées. Des statuettes féminines achalandées qui représentent le rôle important joué par la femme chez les Bafuts précoloniaux. Un portrait, un dessin d’architectes du palais représentant la princesse, fondatrice de l’actuel site où est installé le palais royal.

Au compartiment supérieur. De la gauche vers la droite, une chambre dans laquelle l’on retrouve tout ce qui a appartenu aux reines. Il s’agit en réalité des outils utilisés par les femmes dans leurs activités quotidiennes (houe, couteaux, marmites en terre cuite, pierre à moudre à la cuisine, pilons, mortiers, carafes etc.).

Du côté droit, toute l’histoire de la guerre de conquête entre les Bafuts et les Allemands. Les Allemands sont arrivés à Bafut en 1889. Au départ, les Bafuts n’avaient pas accepté l’idée de la colonisation allemande. La résistance des Bafuts va durer 10 ans avant la conclusion de la paix. Ces reliques sont constituées pour l’essentiel d’armes à feu utilisées par les Occidentaux. Côté Bafut, il s’agit des arcs, flèches et surtout d’un grand piège en fer forgé par les indigènes qui servait à attraper les Blancs. Sur un mur, des portraits de l’expéditionnaire allemand, le Docteur, ZINTGRAFF qui côtoient ceux des chefs illustres du royaume.

Un autre compartiment en arrière décrit l’ameublement de la chambre du roi dans le passé. On y voit un lit modeste en bois du roi, sur lequel le roi était transporté par ses serviteurs lors de ses différents mouvements (pycnique, guerre ou voyage).

Tout à côté, un compartiment abrite des statues des veuves de la cour. Les femmes des rois décédées étaient sous la protection directe du nouveau souverain. Les statues féminines portent des calebasses représentant les maternités des jumeaux.

Il existe une chambres des animaux symboles de la puissance royale : léopards, lions, buffles, et les oiseaux féroces dont l’aigle, l’épervier. Tout indigène qui parvenait à attraper un animal royal était décoré par le roi et recevait par le même fait une femme, une grande propriété et des esclaves à son service. Aujourd’hui, ces espèces sont protégées. Une pièce voisine abrite les objets d’échange d’esclaves. C’est la salle d’esclaves.

A la sotie de cette salle, une statue de femme portant un trône. Ce trône symbolise les vertus innées concédées aux femmes par la nature. Le strict respect de ses vertus féminines apporte à l’homme, chance, longévité et succès. Cette statue a été réalisée 400 ans avant le congrès africain de Bruxelles en prélude à la conférence de Berlin tenue de novembre1884 à février 1885.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM