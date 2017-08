Cameroun : Mouvement d’humeur des personnels du Centre Pasteur de Yaoundé

Initialement prévue le 27 juillet 2017, la grève a été suspendue la veille, parce que les autorités du Centre ont convié les personnels à surseoir à ce mouvement d’humeur. Chose faite jusqu’à ce mercredi 16 août 2017, puisque les concernés croyaient que leurs revendications devaient être prises en compte. Ce qui n’est pas le cas.

Un feu longtemps étouffé

Tout va mal entre la direction et les personnels du Centre Pasteur de Yaoundé. Les seconds revendiquent la restitution des carrières des techniciens de laboratoire, le paiement de la prime du personnel médical et paramédical décrété par le Chef de l’Etat le 6 mars 2017, la prime de transport, l’indemnité de logement et surtout le blé scolaire.

A en croire les plaignants au rang desquels Jean Bart Elamba, vice-président du Syndicat de la santé et de la pharmacie du Mfoundi, ce sont les mêmes griefs qui reviennent. Les grévistes s’attendaient à ce que leurs problèmes trouvent solutions des mois plus tôt après la création d’un comité ad hoc par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Que non !

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale interpellé

Voilà pourquoi, ils montent de nouveau au créneau. Rappelons que la tension est électrique au Centre Pasteur au moment où les populations se réjouissaient déjà du lancement d’une vaste campagne de vaccination à vil prix contre l’hépatite B et la typhoïde. Une opération censée s’achever à la fin du mois d’août 2017. Mais qui risque d’être influencée par la mauvaise humeur des personnels du Centre Pasteur.

Il s’agit en fait pour les citoyens de se vacciner moyennant 2000 Fcfa au lieu de 7600 Fcfa contre l’hépatite virale de type B ; et se vacciner contre la typhoïde en déboursant 3000 Fcfa au lieu de 8 600 Fcfa. « Nous souhaitons vivement que la hiérarchie puisse satisfaire les médecins de sorte que cette campagne de vaccination arrive à son terme. Vivement ! », implorent des Camerounais joints au téléphone.

© CAMERPOST par Linda