Cameroun – Mouvement anglophone: un avocat membre du Redhac en détention au Sed

Dans un communiqué publié par le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac), CAMERPOST relève l’indignation des défenseurs des droits humains, à la suite de « l’arrestation et détention arbitraire du collaborateur du Redhac Me Robert Fon, avocat au barreau du Cameroun à Bamenda depuis jeudi 16 mars 2017 et actuellement gardé à vue au Secrétariat d’Etat à la défense (Sed) ».

Le Redhac fait savoir que le concerné serait également coupé de tout contact avec ses proches et de tout moyen de communication. Raison pour laquelle « nous protestons avec vigueur ces arrestations et détentions arbitraires contre les défenseurs et autres activistes d’expression anglophone au Cameroun et demandons aux autorités camerounaises leur libération et d’abandonner les accusations infondées retenues contre eux ».

Le réseau que dirige Maximilienne Ngo Mbe et qui est basé à Douala a été créé en avril 2007 à Kigali au Rwanda. Il avait élu un Comité Exécutif avec pour Coordonnateur Baudoin Kipaka Basilumu. Le 29 Mars 2010, sous la coordination de Baudoin Kipaka, et en présence de la Secrétaire Chargée du Plaidoyer Pool Cameroun/Tchad et de Roch Euloge Nzobo, Secrétaire Chargé de la protection Pool Congo Brazzaville/RDC/RCA et de Rino de la RDC , la coordination du Redhac a tenu à Brazzaville en République Démocratique du Congo une réunion de Redynamisation du Réseau et a désigné Maximilienne Ngo Mbe comme Directrice Exécutive avec mission d’organiser une assemblée générale dans les délais pour redynamiser les membres et les points focaux du Réseau.

Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale est membre du Comité de Pilotage du Forum des ONGs qui se tient tous les six mois en prélude de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Puis membre du Comité de Pilotage du Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de L’Homme.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa