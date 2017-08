Cameroun : Mobilisation des acteurs de la société civile pour améliorer les droits civils et politiques

A en croire le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac) et le Centre pour les droits civils et politiques, le Cameroun peine à respecter les droits à la liberté, à la sécurité des personnes, à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice à un procès équitable. Cela ajouté aux violences et abus sous toutes ses coutures, à la pratique de la torture, aux traitements cruels et inhumains dans les prisons. Evocation avec CAMERPOST.

Un atelier de formation pour sensibiliser

C’est pour changer la donne et contribuer à l’amélioration des droits civils et politiques que les organes sus-évoqués viennent d’organiser un atelier de deux jours. Question d’élaborer un rapport alternatif sur la mise en application du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (Pidcp).

Un atelier qui permet d’accroître la compréhension de 30 acteurs de la société civile sur la procédure d’examen des rapports des Etats parties au Pidcp ; Elaborer sur la base des informations collectées un rapport alternatif sur la mise en œuvre du Pidcp en Cameroun; Mettre en place une équipe de travail pour la finalisation du rapport ; Adopter une stratégie de plaidoyer de la société civile pour la prise en compte des recommandations avant et pendant l’examen devant le Comité.

Elaborer d’un rapport pour des recommandations

De l’avis de Me Alice Nkom, présidente du conseil d’administration du Redhac, la rencontre vaut son pesant d’or puisqu’ « en dépit des déclarations des bonnes intentions formulées par les États sur la situation des droits humains dans leurs territoires respectifs, la réalité sur le terrain et ce qui est proclamé, c’est comme de la coupe aux lèvres ».

Aussi, poursuit-elle « dans le cadre de leur contribution à l’examen de la situation des Droits de l’homme dans leur pays, les organisations de la société civile sont appelées à élaborer un rapport alternatif et suggérer des recommandations que le Comité des droits de l’homme pourrait porter ».

Le comité en question est l’organe principal qui assure la pleine application du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. En l’occurrence, Il examine le rapport de l’Etat partie et formule des recommandations à son endroit pour l’amélioration de la situation des droits civils et politiques.

©CAMERPOST par Linda