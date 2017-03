Cameroun – Mobile Money : Express Union contrattaque

En l’espace d’un mois, cet opérateur a ouvert entre 5000 et 6000 points de vente dont des kiosques mobiles à travers le pays.

Face à l’expansion du Mobile Money, une riposte était attendue de la part d’Express Union, s’il tenait à rester sur le marché du transfert d’argent. Avec des portefeuilles de 2,8 millions et 2,6 millions de clients respectivement et des volumes de transactions qui ont atteint les 12 milliards F Cfa de monnaie électronique émise en cinq d’existence, Orange Money et Mtn Mobile Money, les services de transfert d’argent par téléphone portable des opérateurs de téléphonie mobile Orange et Mtn Cameroun, le leader du transfert au guichet était pratiquement assommé.

Mais, depuis environ un mois, il s’est relancé dans la bataille – et de fort belle manière – en installant des kiosques Mobile Money dans la plupart des quartiers des grandes agglomérations. Boutiques, stations-service et autres call-box porteraient désormais son nombre de points de vente entre 5000 et 6000 à travers le pays, pour un portefeuille d’environ 600.000 clients.

Express Union Mobile redevient ainsi un concurrent sérieux pour les deux principales sociétés de téléphonie mobile que sont Mtn et Orange, dont il utilise le réseau pour faire fonctionner son service. En se rapprochant le plus proche de la clientèle et de la manière la plus agressive comme il le fait en ce moment, Express Union compte se rattraper sur un volet du transfert d’argent dont il a pourtant été le précurseur en 2009 au Cameroun, avant de se faire doubler en 2012 par les opérateurs de téléphonie mobile.

« Mieux vaut tard que jamais, lance un cadre d’Express Union. Nous avons toujours privilégié le transfert au guichet qui est en train de mourir aujourd’hui avec la dynamique du marché ». On n’en sait pas grand-chose du volume des transactions de cet opérateur depuis la réactivation d’Express Union Mobile, mais ce service a désormais une dimension internationale. Il s’étend depuis peu au Gabon, au Tchad et au Congo.

Cette entreprise dispose aussi désormais des guichets automatiques, entre autres offres. Le transfert express représenterait jusqu’à 80% des envois d’argent entre le Cameroun, l’Europe, l’Amérique et l’Asie, et 75% des échanges financiers à l’intérieur du pays.

Source : © Mutations

Par Jean De Dieu Bidias