Cameroun : Mission reportée de la CAF, accidents routiers et économie en couverture des journaux

Les journaux camerounais parus lundi ne pouvaient pas manquer d’épiloguer sur le report sine die, et par surprise, de la mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, tout comme ils ont amplement commenté la vague d’accidents sur les routes du pays ainsi que d’autres sujets à caractère économique.

«CAN 2019 : pourquoi le cabinet d’audit se désiste» ; «CAN 2019 : pourquoi la mission de la CAF capote» ; «CAN 2019: la mission de la CAF reportée» ; «CAN 2019 : la CAF reporte sa visite» ; «Chantiers de la CAN 2019 : Price Waterhouse Coopers dénonce Ahmad Ahmad» ; «Revirement : voici pourquoi la mission d’inspection a avorté», titrent respectivement Mutations, InfoMatin, Cameroon Tribune (CT), La Nouvelle Expression (LNE), Intégration et Émergence.

Le premier journal cité, pour expliquer cet ajournement, fait état de dissensions entre l’instance confédérale et le cabinet privé (PWC) spécialement recruté pour la cause, qui ne se retrouverait pas dans une mission d’inspection de chantiers d’infrastructures alors qu’il est spécialisé dans l’audit financier et comptable.

Pour CT, quotidien à capitaux publics, il s’agit d’«un coup de théâtre, un twist et même un cliffhanger», pour emprunter au domaine du cinéma : depuis l’annonce de la nouvelle, le désistement du cabinet PWC n’en finit pas d’intriguer, et pour cause, l’implication de cabinets d’audit dans les missions d’inspection de la CAF était l’une des grandes nouveautés annoncées par le président de l’institution, Ahmad Ahmad, «après le fameux symposium sur le football africain de Rabat» au Maroc.

Le cabinet indépendant, à travers ce désistement de dernière minute, étale, selon InfoMatin, l’improvisation et la précipitation ainsi que des arrière-pensées vengeresses du patron de la CAF vis-à-vis du Cameroun, un pays qu’il veut écarter de l’organisation de la CAN parce que, selon, pas à jour de son cahier de charges.

Le président de la CAF a effectivement voulu influencer le travail du cabinet londonien en terre camerounaise, acquiesce Intégration, mais «il a reçu une fin de non recevoir» de PWC «qui se désolidarise de son partenaire».

Citant le président pour l’Afrique francophone de PWC, Édouard Messou, qui s’est ainsi expliqué sur les ondes d’une radio française, la publication invoque «moins une position unilatérale qu’une réelle conjoncture ouverte entre Ahmad Ahmad, d’une part et le cabinet d’audit londonien, d’autre part», PWC reprochant au Malgache de «vouloir absorber et de dominer les intérêts privés et est seul juge de l’intérêt général».

D’un sujet controversé à un sujet encore plus triste, The Guardian Post, Eden, Le Jour, Émergence et Mutations signalent en chœur les 20 morts sur la route enregistrés pendant le week-end à Muyuka (Sud-Ouest).

Ces drames semblent s’accélérer depuis le début de l’année en cours, déplore LNE qui se demande à quoi au juste servent les multiples campagnes de sensibilisation et de répression organisées par les autorités.

Elles sont devenues rares, les semaines qui s’achèvent au Cameroun sans que l’on enregistre un accident de la circulation meurtrier, constate CT : ce genre d’événements, jadis saisonniers, sont devenus récurrents comme si des actions de sensibilisation n’étaient pas menées, pour appeler les conducteurs à plus de responsabilité une fois au volant.

Plus acerbe encore, l’hebdomadaire La Météo, comme mû par la superstition, pointe un doigt accusateur sur les ministres des Transports et des Travaux publics, Edgard Alain Mebe Ngo’o et Emmanuel Nganou Djoumessi respectivement, dont l’indolence et l’incompétence crèvent les yeux depuis qu’ils sont à la tête de ces départements, le 2 octobre 2015.

La même publication, cette fois sur le front social, annonce le déblocage, par le gouvernement, d’une enveloppe de 2 milliards FCFA pour la rentrée scolaire, une décision qui constitue la concrétisation de la mesure spéciale prise par le président Biya, visant à améliorer les conditions de travail des enseignants et à alléger les charges liées au fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels.

Une autre affaire de gros sous s’affiche en couverture du Quotidien de l’Économie (LQE) et de CT : les 180 milliards FCFA affectés par le même gouvernement, sur instruction du même président de la République, en vue du paiement de la dette intérieure de l’État.

Le déblocage de cette enveloppe, étaye la 2ème publication citée, devrait donner un peu de souffle aux opérateurs économiques locaux dont les activités tournent généralement au ralenti du fait des difficultés de trésorerie de l’État, principal pourvoyeur des contrats dans le pays.

Et de rappeler qu’au premier trimestre 2017, du fait d’une conjoncture économique morose, caractérisée notamment par la baisse des recettes publiques, le Trésor public n’a pas pu honorer ses engagements financiers, pour plus de 246 milliards FCFA.

