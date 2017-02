Cameroun : Une mission économique italienne attendue dimanche

Une mission économique italienne est attendue dimanche au Cameroun dans le but de nouer et de renforcer les relations d’affaires dans plusieurs secteurs d’activité, a-t-on appris ce jeudi auprès du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT).

Sous la conduite du ministre italien en charge de la Coopération internationale, Mario Giro, la délégation italienne qui comportera plusieurs opérateurs économiques dont des capitaines d’industries aura des entretiens aussi bien avec les autorités que les milieux d’affaires camerounais.

Cette visite, explique le MINEPAT, s’inscrit dans le cadre du suivi des engagements mutuels pris en mars 2016 à l’occasion de la visite d’Etat au Cameroun de Sergio Mattarella, président de la République italienne.

« Ladite mission qui constitue une opportunité d’échanges entre les investisseurs italiens et les opérateurs économiques camerounais, permettra de convenir entre autres des possibilités de joint-ventures et du financement des projets d’intérêts communs dans les domaines tels que l’industrie agro-alimentaire, les énergies renouvelables, le transport, la mécanique industrielle, l’ameublement, le bois, le marbre, le cuir, le fer, la transformation du coton, les BTP, etc. » a indiqué le ministre camerounais de l’Economie, Louis Paul Motaze.

Près de 150 chefs d’entreprises et institutions italiennes des secteurs susmentionnés sont annoncés dans le cadre de cette mission économique.

© CAMERPOST avec © APA