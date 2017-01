Cameroun : Minkréo Birwé s’engage à Coton sport de Garoua

PARTAGES

L’ancien patron du banc de touche d’Aigle Royal de la Menoua prend les rênes de Coton sport de Garoua et sera présenté officiellement ce mardi.

Nouveau challenge pour Minkréo Birwe. Il vient de s’engager avec Coton sport de Garoua pour une durée de 2 ans. L’ancien coach de Dragon et de l’aigle de la Menoua remplace Lionel Emmanuel Soccoia. N’ayant pas rempli sa mission – remporter le championnat- le contrat du français n’a pas été renouvelé.

Plusieurs noms étaient pressentis pour occuper le banc du club de Garoua ; Jules Nyonga ou encore Souleymane Aboubakar (ancien entraineur des lions U17). Mais contre toute attente c’est Minkréo Birwe qui a été choisi.

Le jeune entraineur aura désormais la lourde responsabilité de conduire le club le plus titré du championnat (14) vers un nouveau sacre. Et ce sera une première pour lui d’officier comme entraineur en ligue 1. Birwé en deux ans est parvenu à faire monter en première division Aigle de le Menoua (2015-2016) et Dragon de Yaoundé (2014-2015).

Ce sera devant son public au stade Roumdé Adja que Minkréo Birwé effectuera son baptême de feu face au stade Renard de Melong (promu) pour le compte de la première journée.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga