Cameroun : des milliards de pertes financières, 12 800 cyberattaques, 200 cyberchantages… depuis 2013 selon un rapport du gouvernement

A l’occasion de la Conférence des gouverneurs ouverte à Yaoundé le 26 juillet, Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et télécommunications a révélé les menaces contre le cyberespace national camerounais depuis 2013.

Le membre du gouvernement a indiqué que, selon une récente étude de l’Agence nationale des technologies de l’information et la communication (Antic), des Camerounais ont enregistré près de 4 milliards de FCFA de pertes dues au « scamming » (escroquerie financière sur Internet). Par ailleurs, environ 3,7 milliards de FCFA ont été perdus à cause du « skimming » (fraude à la carte bancaire). Pour ce qui concerne l’usurpation de profiles Facebook et le cyberchantage, c’est plus de 200 cas enregistrés.

L’Antic évalue à plusieurs centaines de millions de FCFA les pertes dues à des intrusions dans les systèmes d’information de certaines compagnies. Plusieurs milliards de FCFA de pertes sont dues à la fraude à la Simbox (boitier électronique utilisé pour se faire facturer le trafic téléphonique international aux prix du tarif national en redirigeant et manipulant le trafic international sur Internet, selon Minette Libom Li Likeng.

En matière de «Web defacement » (modifications non autorisées de la page d’accueil d’un site web) 28 cas ont été répertoriés. 12 800 vulnérabilités ont été détectées sur les sites web des administrations publiques depuis quatre ans. Des millions de Hoax (fausses informations diffusées en masse sur Internet, notamment par les réseaux sociaux) et de spoofing (usurpation d’identité) ne sont pas en reste. A tout ceci, il convient d’ajouter, selon Mme Li Likeng, que 51% du volume de trafic Internet national est lié aux téléchargements illicites.

Agence Ecofin par S.A