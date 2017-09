Cameroun : Des militants de l’ex Upc des fidèles dans la tourmente

Aujourd’hui appelée l’Upc-Manidem, cette formation politique de l’opposition peine à exercer librement ses activités. Elle se heurte aux interdictions des sous-préfectures de Douala. D’où la lettre ouverte adressée au Ministre de Justice, Laurent Esso.

Interdictions d’exercer tous azimuts

L’Upc-Manidem ancienne « Upc dite des fidèles », peine à organiser des rencontres dans la cité économique. A en croire les militants, la formation politique de l’opposition continue à essuyer le refus des autorités locales et administratives quant à ce qui concerne l’organisation des événements.

Bien que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) ait demandé à l’Etat du Cameroun de laisser « notre parti d’exister librement et légalement sous le nom de l’Upc-Manidem ; de nous indemniser de tous les préjudices causés au moins depuis la loi sur les partis politiques de 90 ; de respecter la charte de l’Union africaine en particulier sur le point qui prescrit l’indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif, ce n’est point le cas », tempête Albert Moutoudou, secrétaire général de l’Upc-Manidem.

Incompréhensions

Dans une lettre ouverte que le parti vient d’adresser au Ministre de la Justice Laurent Esso, le SG observe que les sous-préfets continuent comme par le passé à « refuser que nous menions nos activités librement ». Référence est ainsi faite à l’interdiction par le sous-préfet de Douala 2e Dr Bidja Didier d’une caravane d’informations à propos de la décision de la Cadhp prévue à New-Bell le 29 juillet 2017. Bien avant, celle du sous-préfet de Douala 1er Jean-Marc Ekoa Mbarga d’une manifestation à la Salle des fêtes le 29 avril dernier.

Le motif de ces refus, apprend-t-on est que les administrateurs « se réfugient derrière le Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) de qui, allèguent-ils, l’autorisation de nous laisser exercer librement nos activités est attendue », remarque l’Upc-Manidem qui continue : « lequel Minatd se garde d’appliquer les conclusions de la Cadhp et de répondre à nos demandes d’audience, en comptant certainement que nous nous en fatiguerons de nous-mêmes. Or le Minatd doit faire appliquer les ordonnances de 1992 et 1993 de la Chambre administrative de la Cour suprême ».

Rappelons qu’en novembre 2016 la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) a tranché l’affaire qui opposait l’Upc-Manidem à l’Etat du Cameroun. A la suite d’une plainte déposée par le parti politique de l’opposition en août 2012, sur la base de la violation des dispositions des articles 2, 3, 7, 10, 11,13 et 26 de la Charte africaine, le parti d’Alexis Ndema Same a remporté le procès 4 ans plus tard. Une victoire pour les militants.

A en croire le président, le secrétaire national à la presse et à la communication Nkake Edimo, l’avocat du parti Me Ruben Moualal, c’est une première victoire. « Une victoire car au niveau administratif, nous avons été victimes du refus de tenir la moindre réunion, a fortiori le congrès ; sur le plan judiciaire, nous faisons face à plusieurs procès imposés, au refus par l’Etat du Cameroun de reconnaître la légalité de la structure de repli dénommée Upc-Manidem, malgré les injonctions de la Cour suprême du pays en 1993 », soutiennent les panélistes qui ajoutent que dans le domaine policier, « il y a eu des arrestations et emprisonnements de plusieurs camarades. Enfin, au niveau politique, un refus des candidatures aux élections, ostracisme, balkanisation ».

© CAMERPOST par Linda