Cameroun – Météorologie : Une Journée pour mieux comprendre et prévenir les catastrophes naturelles

On parle très peu de la Journée internationale de la météorologie qui se célèbre ce jeudi 23 mars 2017. Et pourtant elle revêt une importance capitale quand on sait qu’aujourd’hui, plus que jamais, on s’aperçoit que l’économie mondiale est de plus en plus sensible au temps et au climat. Toutes les activités humaines sont soumises à l’influence du temps, du climat et de l’eau, et un nombre croissant de ces activités dispose d’une marge de manœuvre de plus en plus réduite pour faire face aux risques.

De plus, cette journée nécessite que CAMERPOST en parle car la concentration accrue de gaz à effet de serre dans l’atmosphère vient aujourd’hui poser de nouveaux problèmes: le changement climatique, l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, la raréfaction des ressources en eau douce et la pollution croissante de l’atmosphère et des eaux. Parallèlement, l’aggravation des conséquences des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes – notamment des cyclones tropicaux, des inondations, des sécheresses et des vagues de froid ou de chaleur – dans plusieurs parties du monde fait peser une menace considérable sur le développement durable.

Au regard de cela, il importe de renforcer considérablement la compréhension scientifique des processus physiques qui se produisent dans l’atmosphère et les océans ainsi que leurs interactions avec les autres composantes du système terrestre. Il faut également œuvrer pour une amélioration sans précédent de la qualité et de l’exactitude des prévisions et des alertes météorologiques. Et établir des prévisions météorologiques déterministes.

La Journée internationale de la météorologie commémore l’entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la Convention qui a institué l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). D’après des recherches, cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale. Cette évolution s’est vite traduite par la mise en place de systèmes opérationnels d’envergure mondiale pour la protection des personnes et des biens et l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, ainsi que pour la mise en œuvre de toute une série d’activités socio-économiques menées au profit d’un développement durable défini comme le développement qui satisfait les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa