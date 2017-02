Cameroun – Message du 10 février 2017 : Le président Paul Biya responsabilise les jeunes

À l’occasion de la 51ème Fête de la Jeunesse, le chef de l’État s’est adressé à ses compatriotes dans un langage de franchise absolue, tout en se dressant comme l’avocat de leur cause.

Actualité oblige, le message du président Paul Biya à la jeunesse était très attendu le 10 février dernier. La paralysie des villes de Bamenda et Buea et le boycott de l’école depuis plus de deux mois dans le sous-système anglophone dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest laissaient présager un discours de fermeté. L’actualité manichéenne que vit le Cameroun ces derniers temps rajoutait quelques inquiétudes à la crise anglophone, d’autant plus que les cours ont timidement repris en zone anglophone, sans l’enthousiasme de nos frères anglophones. Mais l’actualité du Cameroun n’est pas seulement négative en ce mois de février 2017. Le bon côté des choses se décline dans la victoire héroïque des Lions indomptables à la CAN-Gabon 2017. Fort à propos, le chef de l’État s’était déjà adressé aux Lions le 8 février. Bien que cela fût effectif, la date du 10 février restait digne d’une attention particulière, tant, en deux jours, le président devait s’adresser à la jeunesse dans des contextes différents. D’une part, la victoire des Lions qui a créé une liesse populaire généralisée, et d’autre part, le prolongement sibyllin de la crise anglophone. Difficile exercice, mais le président Paul Biya l’a fait avec beaucoup de tact.

Dans un discours très suivi par le peuple, Paul Biya a réitéré les leitmotivs de courage et de bravoure pour galvaniser la jeunesse à l’effort. Dans le contexte actuel, les nouveaux champions d’Afrique de football que sont les jeunes Lions indomptables, font office d’étalons de combativité, de solidarité, de patriotisme, et de Fighting spirit. À l’instar des Lionnes, les Lions Indomptables sont venus « confirmer la belle vitalité de notre jeunesse et démontrer à la face du monde, la réalité de la maxime «Impossible n’est pas camerounais». Au cours de la CAN féminine disputée Au Cameroun entre fin 2016 et la CAN masculine de janvier et février 2017, « nous avons tous admiré le talent, le courage, l’engagement patriotique de nos jeunes sportifs, de même que leur capacité à s’unir pour défendre le drapeau national. Cette détermination à servir la République, nous la célébrons également tous les jours, chez nos forces de défense et de sécurité, comme chez les comités de vigilance, qui se battent ensemble, pour protéger notre pays contre la secte terroriste Boko Haram. » On l’aura compris, de façon générale, le président Paul Biya est satisfait par l’engagement de la jeunesse et son dévouement sous le drapeau. Toutefois, la crise anglophone est un caillou dans la chaussure de notre belle odyssée vers l’émergence.

Fermeté absolue

Sans fioriture ni langue de bois, Paul Biya a évoqué la crise anglophone en toute responsabilité, en dressant l’historicité de la perturbation syndicale dont les revendications ont tôt fait de glisser sur la sphère politique et radicale. Est-il besoin de souligner que le gouvernement a montré sa bonne foi à solutionner les exigences des syndicalistes. En dépit de ces efforts qui portent le sceau de bonne volonté du Président Biya himself, des revendications politiques portées par des organisations extrémistes et séparatistes sont entrées dans la danse, « appelant à la haine et à la violence, ces organisations ont perpétré ou suscité de graves exactions dont ont été victimes des citoyens et leurs biens, de même que des édifices et services publics. Elles ont engagé une campagne d’intimidations, de menaces et de violences afin d’empêcher le déroulement normal des activités économiques et scolaires. » Face à ces abus, le Gouvernement a joué la carte de l’apaisement avant de se résoudre à la saisine de la Justice. Paul Biya est clair là-dessus, et il a raison : « Cette action nécessaire va se poursuivre, dans le respect des lois et règlements de la République. » le président l’a dit avec force : « Le Gouvernement continuera évidemment, de façon méthodique et ordonnée, à œuvrer à la recherche de solutions appropriées aux préoccupations exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones relatives à la justice et à l’éducation. Nous continuerons également à œuvrer, ensemble, à la recherche de solutions en vue de maintenir la paix, de consolider l’unité de notre pays et de renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre ensemble, dans le respect de notre constitution. »

Évidemment le président Paul Biya est allé plus loin en créant la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme. En revanche, a-t-il souligné, il n’est pas acceptable que l’on use de menaces, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève. Il n’est pas non plus acceptable, que l’on prenne en otage l’éducation et l’avenir de nos enfants, dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime. Le droit à l’éducation l’est encore plus. Il s’agit d’un droit fondamental. » Paul Biya est déterminé là-dessus : « À l’instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-ouest et du Sud-ouest ont droit à l’éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir. L’État prendra donc les mesures, toutes les mesures qui s’imposent pour que l’exercice de ce droit soit respecté… » Donc acte… L’anglais et le français a-t-il rappelé « constituent un précieux outil de communication pour les filles et les fils de notre pays. Elles ne sauraient donc devenir une pomme de discorde entre les Camerounais. » Pour qui connaît le président Paul Biya, un tel langage de fermeté augure une action musclée du gouvernement et des forces de l’ordre tant la crise anglophone a déjà trop duré. On est un République. On est dans un État de droit.

Les défis du futur

Pour le reste, le chef de l’État a montré sa constance à soutenir la jeunesse camerounaise pour son émancipation professionnelle. L’entrée en application du Plan triennal « Spécial jeunes », doté de 102 milliards FCFA sera effectif cette année 2017. Il appuiera un million et demi de jeunes âgés de 15 à 35 ans, au rythme de cinq cent mille par an, dans divers domaines d’intérêt tels que l’agriculture et l’économie numérique. (…) Malgré les difficultés de l’heure, votre avenir reste au premier plan de nos préoccupations. (…) Regardez autour de vous. Voyez ces barrages hydro-électriques qui s’édifient, ces routes, ces ports et ces autoroutes qui se construisent, ces usines et ces stades qui se bâtissent. Ce sont autant d’emplois et d’opportunités diverses pour notre jeunesse. » Le président Paul Biya fait bien de noter que « notre pays est en train de se transformer et de se développer. Participez à cette magnifique et extraordinaire aventure. Soyez fiers d’être Camerounais ! Continuez à faire preuve d’audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail, et à cultiver vos divers talents quel que soit votre domaine d’activité. Ensemble nous continuerons à voler de victoires en victoires. Ensemble, nous continuerons à être une nation forte. » À bien écouter le discours du président Paul Biya, il ne fait aucun doute que l’émergence du Cameroun en 2035 porte la marque de la jeunesse responsable, solidaire et patriotique.

Par Alphonse Ndema Ngouene,

à Nkongsamba