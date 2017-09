Cameroun : Maximilienne Ngo Mbe «nous souhaitons la libération de tous les anglophones d’autant plus qu’ils sont inculpés tous des mêmes faits »

La Directrice Exécutive du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac) estime que le problème de fond n’a pas été résolu. Pour elle, le communiqué ordonnant l’arrêt des poursuites contre des leaders anglophones est très flou et ne renseigne pas sur la volonté du chef de l’Etat d’aller au-delà de l’annonce et de préserver son image.

123 personnes arrêtées d’après le Redhac

Mercredi dernier le Chef de l’Etat a ordonné l’arrêt des poursuites pendantes contre les nommés Nkongo Felix Agbor, Fontem Aforteka’a Neba, Paul Ayah Abine et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Pour Maximilienne Ngo Mbe, le communiqué est très évasif : « il cite 3 noms et les autres comme d’habitude, c’est l’incertitude et cela ne peut pas rassurer les défenseurs des droits de l’Homme que nous sommes. Le gouvernement camerounais détient la liste, il aurait été juste de dire que tous les activistes sont libérés ».

Elle poursuit en ces termes : « hélas ! Malheureusement, comme je l’ai toujours dit dans un plateau de télévision, j’avais bien peur que ce communiqué ne reste un communiqué de la gestion de l’agenda immédiat et à moyen terme. Encore une fois le Chef de l’Etat a manqué d’écrire l’histoire pour le long terme ».

Seulement 54 libérés

Le Redhac soutient avoir une liste de 123 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et incarcérées dans les prisons Principales et Centrale de Yaoundé, celle de Buea et Bamenda, et au SED ; 24 qui ont disparu, qui doivent être considérées comme des disparitions forcées selon les normes et standards des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’Homme, et 7 qui ont été reconnues assassinées sous la responsabilité de l’Etat du Cameroun.

« Or, l’Etat a libéré 54 personnes. Vérifiez de vous-mêmes, entre les 54 libérés et notre liste, faites la différence. Et cela peut inspirer pour un débat national auprès de vos lecteurs et de toutes les populations », renchérit la compatriote.

