Cameroun – Match amical : La première des Lions indomptables depuis la Can

Les champions d’Afrique 2017 redescendent dans l’arène. Les lions indomptables seront aux prises avec les aigles tunisiens de Carthage, le 24 mars à Monastir.

Le Stade Ben Jannet de Monastir verra la première sortie de la sélection camerounaise, depuis son sacre à la trente unième Coupe d’Afrique des Nations (Can) de Football. La Fédération tunisienne de football l’a affirmé le vendredi 17 février, sur son site web.

Tunisie/Cameroun du 24 mars prochain est certes une rencontre amicale, mais aussi un classique du football africain. L’opposition est préparatoire en réalité aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018, organisée par la Russie. Chacune des deux sélections aura fort à faire pour obtenir son ticket qualificatif pour le tournoi. Logés dans le groupe A des éliminatoires, les tunisiens y occupent le second rang derrière la République démocratique du Congo (Rdc). Ils devancent la Guinée et la Libye. Les camerounais (2 points) sont également deuxièmes de la poule B, derrière le Nigéria (6 points) et devant la Zambie et l’Algérie (1 point). Il s’agit d’une véritable reprise de service pour les deux sélections nationales, après la Can 2017. Les camerounais avaient remporté l’édition, tandis que les tunisiens étaient tombés en ¼ de finale devant les burkinabè (0-2). Ce faisant la sélection nord-africaine avait occupé le huitième rang, sur seize Nations participantes.

La rencontre amicale du mois de mars va mettre aux prises deux sélections logées dans le top 4 africain. Les lions indomptables trente troisièmes sur le plan mondial, sont également en troisième position au niveau africain. Les aigles de Carthage, trente sixièmes mondiaux, occupent le quatrième rang sur le plan continental. Un véritable duel et une opposition réelle de styles selon des observateurs. Ce seront d’un côté le collectif et l’impact physique camerounais, et de l’autre, le jeu rapide et vif des tunisiens.

Les deux sélections vont se retrouver sur l’aire de jeu pour la seizième fois, à raison de dix rencontres officielles et six matchs amicaux. Avantage au Cameroun avec sept victoires contre deux pour la Tunisie. Les six autres oppositions se sont soldées par des scores de parité.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo