Cameroun – Match amical : Les Lions indomptables affrontent la Tunisie en Mars.

L’information a été donnée sur le site de la fédération tunisienne de football. La rencontre se jouera au mois de Mars prochain au stade Mustapha Ben Jammet de Monastir.

Les lions indomptables du Cameroun joueront contre les Aigles de Carthage de Tunisie. L’annonce a été faite sur le site officiel de la fédération tunisienne de football « Un accord vient d’être conclu entre la fédération Tunisienne de football et la fédération Camerounaise pour l’organisation d’un match amical international le 24 Mars 2017 au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir. »

La rencontre se déroulera lors de la période FIFA. Ce sera le premier match des hommes d’Hugo Broos après leur sacre au Gabon. Une bonne occasion pour les champions d’Afrique de se rapprocher, pourquoi pas en cas de victoire, du haut du classement FIFA. Les lions ont récemment fait un bon de géant (29 places de gagner) et se classe désormais 33ème mondial et 3ème africain.

L’autre bénéfice de cette rencontre c’est qu’elle permettra déjà à Hugo Broos et ses joueurs de se préparer pour la coupe des confédérations prévue en Russie en juin. « C’est une équipe très joueuse et très mobile. C’est un bon sparing partner pour le Cameroun. La Tunisie a un peu un jeu à l’occidental. Tactiquement et techniquement, elle se rapproche des sud-américains. Du coup les lions indomptables rentreront de plein pied dans la projection par rapport à la coupe des confédérations » a analysé pour CAMERPOST Emmanuel Mbang kollo, consultant de football. Les Lions indomptables défendront le continent en affrontant dans sa poule l’Allemagne, l’Australie et le Chili.

Un autre challenge que le belge Hugo Broos a à cœur de réussir. Le patron du banc de touche a fait l’objet de discussions ces derniers jours avec cette information qui annonçait sa candidature au poste d’entraîneur de la sélection nationale des Bafana Bafana d’Afrique du sud. Le coach des Lions a réagi sur RFI en martelant son intention de ne pas quitter le Cameroun et préparer les autres échéances.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga