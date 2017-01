Cameroun – Massoumbou : Près de 1500 tonnes de poisson par an

PARTAGES

Alevins et aliments flottants également attendus de l’agropole lancé ce 29 décembre près de Yabassi.

5000 tonnes d’aliments flottants, 1 750 000 tonnes d’alevins et 1 440 tonnes de poisson frais. Voilà ce que devrait livrer annuellement l’agropole de production, de transformation et de commercialisation de poisson de Wouri Bwele-Bakoko. Située dans la localité de Massoumbou, non loin de Yabassi (département du Nkam), l’unité inaugurée jeudi 29 décembre dernier va générer également 30 emplois directs et 100 emplois indirects. « Je tiens à remercier les populations de Massoumbou et leur chef, pour l’accueil, et remercier aussi le projet Agropoles, pour la patience, l’écoute et l’accompagnement », a déclaré le promoteur du projet, Joshua Osih. Il a émis le souhait que cette agropole, le 49e à ouvrir sur le territoire national, devienne leader dans la production de poisson d’eau douce au Cameroun.

La production d’alevins et d’aliments flottants charrie aussi beaucoup d’espoirs. Selon Adrian Ngo’o Bitomo, coordonnateur national du Programme Agropoles, représentant le Minepat à la cérémonie, le Cameroun importe encore beaucoup sur ce plan. Cette agropole va donc apporter un plus, non seulement au département, à la région, mais au pays tout entier », a déclaré Adrian Ngo’o Bitomo.

Le lancement du projet a été en outre l’occasion pour différents intervenants de saluer à nouveau les fruits du partenariat public-privé. En l’occurrence, la modernisation du monde rural, la lutte contre l’exode rural, la promotion de l’emploi des jeunes, la réfection des pistes, l’électrification, et aussi, la création de richesses à la base, d’après une expression employée par le maire de Yabassi, Jacques Maboula.

Le projet d’agropole de Wouri Bwele-Bakoko est d’un coût total de 1 253 411 000 F.

Source : © Cameroon Tribune

Par Alliance NYOBIA