Cameroun – Margot Roulland : « Les volontaires travaillent au nom de l’intérêt général »

Au Cameroun depuis 1964, la plateforme des volontaires (les volontaires peuvent être de n’importe quelle nationalité) est un enjeu fort de l’Etat français, qui promeut la qualité et le savoir-faire en matière de volontariat, accompagnement des sociétés et des pouvoirs publics afin de tirer au maximum des aptitudes des jeunes volontaires au développement social de leurs communautés. Entretien avec Margot Roulland, chargée de la communication et mobilisation des ressources chez France Volontaire.

Que peut-on savoir de France Volontaire ?

France volontaire est une plateforme associative d’une quarantaine de membres, associations de solidarité internationale et d’éducation populaire, ministères, mairies et collectivités locales. Elle est créée en 2010 et a pour mission de favoriser le développement qualitatif et quantitatif des engagements volontaires. France v

Volontaire est présent dans 50 pays du monde. C’est un espace d’information, de mise en réseau, d’orientation pour des personnes qui veulent faire du volontariat. Il est vrai que les volontariats ont des conditions d’entrées différentes. Le volontariat principal et le volontariat de solidarité international que je fais maintenant peut-être très intéressant parce qu’il n’a pas de condition de nationalité ou d’âge. La seule contrainte, sauf qu’on n’a pas le droit de faire plus de six dans toute notre vie. Généralement c’est des contrats de six mois à deux ans avant de quitter le pays.

Quel est le rôle des volontaires ?

Les volontaires ont des missions assez variées. Généralement, ils travaillent dans des organisations qui ont une mission de service public et travaillent pour l’intérêt général. Il peut s’agir des associations, des organisations Non Gouvernementales, des agences gouvernementales, des institutions internationales. Les domaines d’actions sont variés. Il peut s’agir, par exemple dans le cadre des chantiers de solidarité internationale, de jeunes mobilisés pour faire de la peinture dans une école, aider à la reconstruction des hangars dans un marché d’une collectivité, faire la promotion des produits locaux quelque part entre autres.

Quel gain pour celui qui s’engageant dans le volontariat ?

Le volontaire n’est pas un homme d’affaire. Au niveau professionnel, c’est d’abord une expérience qui est très valorisante sur le curriculum vitae. A titre personnel, c’est la rencontre avec d’autres peuples qui se découvrent. Il y a ici des volontaires d’autres peuples d’autres cultures. C’est une occasion de partage. On apprend aussi à s’adapter dans un environnement qui n’est pas le nôtre. C’est une opportunité de la chaleur humaine hors l’apport pour le développement social des communautés.

Quelle durée pour le volontaire en mission ?

Le contrat est fonction de la mission. Il peut avoir des contrats courts de deux semaines. Au départ, le type de travail est déterminé et la durée établie à l’avance : construire une école, travailler dans un chantier par exemple. Personnellement, je suis en volontariat de solidarité internationale, envoyé par l’Association France Volontaire et je reste au Cameroun pendant deux ans. Ce n’est pas du bénévolat, il y a un contrat de travail et le volontaire travaille tous les jours sur la construction des projets à long terme.

© CAMERPOST – Propos recueillis par Augustin TACHAM