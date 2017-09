Cameroun : Une marche pacifique pour lutter contre la déforestation

C’est l’une des activités en vue dans le cadre de la célébration de la Journée internationale contre la monoculture d’arbres qui se célèbre jeudi le 21 septembre 2017. L’Association Synaparcam antenne des Arrondissements de Fiko et Dibombari, dans la région du Littoral est à pied d’œuvre.

Plaidoyer pour une intégration réussie entre la Socapalm et la Synaparcam

Regroupés au sein de la Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (Synaparcam), des Camerounais et le président Emmanuel Elong, veulent célébrer la Journée Internationale de Lutte contre Les Plantations de Monocultures. Au travers d’une marche pacifique, une table-ronde sur les conditions d’une intégration réussie entre la Socapalm et nouvelle gestion dans les arrondissements de Fiko et de Dibombari.

La Synaparcam comprend les riverains des plantations de la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm) et de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun (Safacam). Ces derniers qui en veulent aux entreprises en question. Ils réclament entre autres 20 000 hectares de terres.

Les membres dénoncent notamment la déforestation, les spoliations de 20 000 hectares de terres et le mauvais traitement des populations riveraines par les filiales de la Socfin, groupe belgo-luxembourgeois qui fait régulièrement face à des conflits sociaux, tout en maintenant des pratiques environnementales contestées par des organisations non gouvernementales belges et françaises.

Le rêve d’un mieux-être des populations riveraines

Aux dires des syndicalistes : « une décision des autorités datant de 2005 demande à la Socfin de rétrocéder 20000 hectares de terrain aux populations riveraines. Jusque-là, ces terres restent occupées par cette entreprise. La Socapalm fait tout pour que cette rétrocession ne soit jamais effective ». C’est pourquoi, la Synaparcam ne restera pas les bras croisés jeudi le 21 septembre prochain.

Par ailleurs, le 21 septembre, Journée internationale contre la monoculture d’arbres intéresse les organisations, les réseaux et mouvements qui célèbrent la résistance et font entendre leurs voix afin d’exiger que soit arrêtée l’expansion des plantations industrielles d’arbres. Ces plantations menacent la souveraineté des communautés et des peuples des forêts.

Ladite Journée a été décrétée en 2004 au cours d’une rencontre avec un réseau communautaire de lutte contre les plantations industrielles d’arbres du Brésil. Le 21 septembre a été choisi parce que c’est la Journée de l’arbre au Brésil.

© CAMERPOST par Linda