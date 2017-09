Cameroun : Malaise des handicapés dans le Littoral

Ils réclament leur insertion dans les milieux socioprofessionnels. Cette couche de la population camerounaise a effectué une sortie jeudi le 14 septembre 2017 dans la cité économique.

Les misères des invalides

« Il est très difficile à un handicapé de vivre sans emploi, surtout lorsqu’il a atteint un âge majeur », souligne triste François Bilong, président de l’association « Avenir des handicapés », devenu lui-même handicapé en 2009 des suites d’une maladie. Il a été licencié à cause de son infirmité et garde un mauvais souvenir de cette époque. Voilà pourquoi il se bat pour le bien-être des handicapés au Cameroun.

CAMERPOST apprend de cette association qu’au Cameroun, les handicapés sont estimés à près de deux millions neuf cent dix mille (2 910 000) selon le recensement général de la population et de l’habitat publié le 14 avril 2014. Pour leur part, les handicapés visuels constituent près de 10,9% de cette population.

Des textes non appliqués

Sur le plan législatif, leur importance semble à la fois garantie et reconnue par un ensemble de lois. A l’instar de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 qui indique : « la nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ».

Dans le même sillage on parle aussi des lois n°83/13 du 21 juillet 1983 et n°2010/002 du 13 avril 2010 relatives à la protection et la promotion des personnes handicapées ; le décret n°2009-096 du 16 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées.

Par ailleurs, les multiples associations des handicapés, quel que soit le handicap, veulent plus de considération car, « être handicapé ne fait pas du concerné une personne à part entière. L’handicapé peut vivre comme les personnes normales, et c’est ce qui, en soi, constitue le leitmotiv de « Avenir des handicapés ».

© CAMERPOST par Linda