Le quorum a été atteint jeudi le 6 juillet 2017. Le conseil municipal ordinaire convoqué par Me Denise Fampou, Maire de la commune de Douala 2ème s’est finalement tenu. Annulé en avril 2017 à cause du boycott de la majorité des conseillers municipaux, le conseil municipal a examiné et adopté le compte administratif pour l’exercice 2016. CAMERPOST y était.

Hausse du budget de l’exercice 2016

Initialement arrêté à un montant de 2 177 911 710 Fcfa, le budget de l’exercice 2016 a connu une augmentation de 552 484 808 Fcfa découlant des autorisations spéciales issues du résultat positif du compte administratif 2015 et des transferts reçus de l’Etat ; ce qui l’a finalement porté à 2 730 396 518 Fcfa. Le résultat de l’exécution dudit budget ressort donc : 1 772 685 985 Fcfa de recettes et 1 412 522 231 Fcfa de dépenses ; soit un résultat positif de 360 163 754 Fcfa.

Plus en détails, concernant les recettes, elles se chiffrent à 1 772 685 985 francs et sont composées de recettes de fonctionnement (1 468 276 985 f) et de recettes d’investissement et d’équipement (304 409 000 f) soit un taux de recouvrement de 64,92% par rapport aux prévisions budgétaires et une augmentation de 238 616 390 f. Globalement, les recettes les plus significatives sont les suivantes, a-t-on appris. L’impôt libératoire, la taxe d’hygiène et salubrité, les droits de place sur le marché, le droit d’occupation temporaire de la voie publique et les centimes additionnels communaux.

Baisse des prévisions budgétaires relatives à l’Otvp

Pour ce qui est du droit d’occupation temporaire de la voie publique (Otvp), le produit de cette taxe est estimé à 46 712 499 F soit un taux de recouvrement de 66,73% par rapport aux prévisions budgétaires. La commune de Douala II dit avoir observé une diminution de 4 261 001 f par rapport à l’exercice 2015, conséquence de la lutte contre le désordre urbain.

© CAMERPOST par Linda