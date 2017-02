Cameroun – Lutte contre le terrorisme : Des militaires américains pour une stratégie finale contre Boko Haram

PARTAGES

C’est l’objet de la conférence d’une semaine qui s’est achevé ce jour à Douala entre les militaires américains et les forces armées des pays touchés par les exactions de la secte terroriste nigériane Boko Haram.

Une nouvelle stratégie de guerre fait l’objet des débats à Douala entre les armées de la Force multinationale mixte (FMM) de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et le Bénin, sous l’égide du commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM). Et, c’est à la faveur de la 3ème conférence finale de planification de l’exercice, baptisé « Unify Focus 2017 ».

Agir au plus vite

Les forces américaines, encouragent les pays de la CBLT et du Bénin qui ont visiblement marre des exactions de Boko haram dans la boucle du Niger. En avril 2016, le Nigéria comptait plus de 20 000 morts.

Le conclave de plusieurs jours à Douala entre les officiers américains et les responsables de la force multinationale mixte, vise à adopter un plan final concerté, dans la lutte contre le terrorisme et singulièrement, Boko haram, selon le Colonel Paul Chimi « C’est pour préparer un exercice initié par le commandement militaire américain (AFRICOM). Cet exercice aura pour but d’appréhender, à coordonner davantage nos actions sur le terrain pour lutter contre cet ennemi, Boko Haram » a déclaré le sous chef d’état-major des armées au ministère camerounais de la défense. De façon plus claire, il faudra finaliser la planification des règles de conduite, en vue mener de manière efficiente la lutte contre le terrorisme.

Pour le colonel Paul Chimi, la conférence de Douala a un objectif à cour terme qu’il faut exécuter « Il s’agira au cours de cette dernière conférence d’arrêter dans les détails les modalités d’exécution de l’exercice que nous exécuterons en avril » a précisé, le chargé des opérations au ministère de la défense.

Du côté de la Force multinationale mixte, c’est assurément une aubaine dans un climat marqué par des difficultés énormes dans l’exercice de sa mission. En avril 2011, le Général Lamini Adeosun, commandant de la FMM s’était insurgé contre le fait que la force n’a reçu des donateurs que de modestes moyens de communication et 11 véhicules pour 8 700 soldats, regrettant les promesses de l’Union africaine en termes de troupes, de moyens financiers et logistiques.

AFRICOM, enjeu stratégique

Dans une publication libre, le Directeur du Centre panafricain d’Etudes stratégiques pour la promotion de la paix et du développement (CAPED-Cameroun), le Docteur Alain Fogue Tedon explique que, l’AFRICOM, crée en 2007 par George Bush, témoigne de la consolidation de la politique africaine des Etats Unis, en matière sécuritaire. Cette politique africaine entamée en 1993, comporte une forte dimension géostratégique. Elle est née de la volonté américaine d’établir une base militaire sur le continent. Une analyse qui permet de dégager l’opinion selon laquelle, Africom sert les intérêts africains afin de mieux défendre les intérêts américains sur le continent, alors que l’opinion africaine est très critique vis-à-vis de la politique africaine de Paris.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM