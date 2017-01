Cameroun – Lutte contre les maladies cardiovasculaires : le cardiopad va équiper 143 hôpitaux de districts à travers le pays

C’est l’objectif visé à terme par le ministère camerounais de la santé publique en partenariat avec l’inventeur de la tablette médicale pour les patients qui souffrent des maladies du cœur.

En procédant à la réception de 20 cardiopads hier à Yaoundé, le ministre de la santé publique, André Mama Fouda donnait le ton d’une couverture du territoire national et notamment les hôpitaux de districts sur toute l’étendue du territoire national en cardiopad. Cet appareil permettra le suivi médical des milliers patients des maladies du cœur surtout des zones éloignées des deux villes que sont Yaoundé et Douala.

Opération nécessaire

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 17,3 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde du fait des maladies cardio-vasculaires. Et parmi eux, 80% surviennent dans les pays à faible revenu comme le Cameroun. Le centre des urgences de Yaoundé établissait en 2015 que les maladies cardio-vasculaires constituent le second motif de consultations et du coup la première cause d’hospitalisation dans les services de réanimation. Ainsi pour 132 patients reçus, 40 sont touchés par un accident vasculo-cérébrale et 4 d’ammonie pulmonaire.

L’appareil, s’il est disponible dans un hôpital de district qui ne dispose pas d’un cardiologue, il enregistre un électrocardiogramme qui est envoyé dans un centre de cardiologie pour interprétation suivi du diagnostic, qui sera renvoyé à l’hôpital de district enfin pour qu’une prescription soit établie. En attendant la livraison cette année, les 20 cardiopad devront être distribués aux hôpitaux de district des régions du Centre, l’Ouest, le Sud, le Littoral, le Nord ouest et le Sud ouest.

Marc Arthur Zang, l’homme providentiel

C’est lors de son stage à l’hôpital général de Yaoundé, que le jeune étudiant Polytechnicien de 25 ans constate que, le Cameroun récence seulement 30 cardiologues pour 20 millions de personnes. Et encore plus, ces personnes ne résident qu’à Yaoundé et Douala les capitales politique et économique. Et, « Cela signifie que les patients qui vivent dans les villages éloignés sont obligés de prendre le bus pour réaliser leurs examens, ce qui pose non seulement un problème au niveau de leur suivi médical mais aussi au niveau économique car le transport accroît aussi leur dépense » a déclaré Arthur Zang pour justifier son invention et son opportunité.

Vers une révolution au Cameroun

Les personnes victimes des maladies du cœur peuvent pousser un ouf de soulagement. A l’occasion de la remise du paquet de 20 cardiopads le mardi 17 janvier 2017 à Yaoundé, la suite s’annonce sur de meilleurs auspices « Le cardiopad a aujourd’hui un impact considérable. Nous avons démarré la commercialisation de cet appareil en février 2016 et nous avons obtenu la commande d’environ 67 appareils essentiellement à l’extérieur. Nous avons très récemment obtenu une commande du Cameroun. On peut dire que l’impact est important surtout que nous avons reçu des feedback assez intéressants, assez positifs de la part de nos premiers clients au Népal, au Gabon et également au Kenya et dans les Iles Comores. Aujourd’hui, au Cameroun, nous avons fourni les premiers cardiopads au ministère de la santé publique en décembre 2016 et nous allons surtout travailler sur leur déploiement dans les deux prochains mois afin que chaque région reçoive au moins deux cardiopads…» a expliqué l’inventeur du cardiopad à Yaoundé. Le combat contre cette maladie tueuse silencieuse est donc lancé au Cameroun.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM