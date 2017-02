Cameroun – Lutte contre l’incivisme : un forum sur le dialogue citoyen pour le développement urbain de Douala

Afin de mettre fin à l’incivisme, l’occupation anarchique de la voie publique, le désordre urbain sur toutes ses coutures, la Communauté urbaine de Douala (Cud) vient de lancer la première édition du forum sur le dialogue citoyen. Une initiative prise en se basant sur les modèles perçus dans les autres pays africains à l’instar du Sénégal (Dakar) et du Mali (Bamako). D’après Dr Fritz Ntonè Ntonè, délégué du gouvernement auprès de la Cud, il s’agit de trouver là les pistes de solutions afin de combattre les problèmes qui ont terni l’image de la capitale économique en particulier et du pays en général.

Selon les informations recueillies par CAMERPOST, tout va se jouer au niveau de l’implication des populations et des communes à travers des relais dans la gestion de la cité. Après trois jours de débats, les participants ont annoncé le travail concret à faire, à savoir : la mise sur pied d’un cadre de concertation, la création d’une radio urbaine dans la ville de Douala, etc. Des solutions louables si elles venaient à être appliquées, quand on sait que le désordre urbain, l’incivisme, l’occupation anarchique des voies publiques, sont enracinés dans les mœurs des populations.

A titre d’illustration, quatre ans après l’inauguration de l’axe carrefour Abc-Ancien gare de New-Bell, l’incivisme et l’occupation anarchique de la voie publique persistent. Difficile pour les piétons, les usagers de la route d’y circuler. Impossible pour les conducteurs des motos-taxis et taxis de stationner leurs engins. Une situation qui embarrasse les populations exposées alors à l’insécurité et aux agressions. « C’est grave ! Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne vole les sacs à main des femmes, ou qu’on ne dépouille les clients. Que font les autorités ? Il est inadmissible que la chaussée ainsi que le trottoir soient tous occupés par les marchandises des commerçants. C’est un désordre indescriptible qui règne sur cet axe dont la construction fut saluée par les citoyens », tempêtent des Camerounais rencontrés. Approchés, les vendeurs à la sauvette sont sur la défensive: « nous sommes obligés de nous poster en pleine chaussée dans l’espoir d’attirer la clientèle. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon où irons-nous?». Les interlocuteurs font fi des injonctions du patron de la métropole, préférant alors s’engloutir dans un désordre à nul autre pareil.

