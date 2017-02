Cameroun : Lutte contre la Criminalité Urbaine : La police pourrait encore recruter cette année

Selon Martin Mbarga Nguélé, le Délégué Général à Sureté Nationale (DGSN) il est possible que cette année 2017, un autre recrutement au sein de la police camerounaise soit effectif.

La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au patron de la police camerounaise a été l’occasion pour ce dernier de dresser le bilan de l’année écoulé et de tracer les grandes lignes de l’action de la police pour 2017.

Ainsi CAMERPOST a appris qu’en 2016, plusieurs gangs ont été démantelés, 148 armes à feu et 20.000 munitions ont été saisies, de nombreux véhicules volés ont été retrouvés et rendus à leurs propriétaires. Les policiers camerounais ont fait montre de discipline et de professionnalisme lors des évènements majeurs comme la récente coupe d’Afrique féminine de football ou encore la catastrophe ferroviaire d’Eséka. Des résultats encourageant qui ne doivent pas faire perdre de vu que la lutte contre les comportements déviant au sein de la police camerounaise va se poursuivre.

De l’avis de Martin Mbarga Nguélé, il faut sanctionner lourdement les mauvais policiers qui ternissent l’image de ce corps. « Nous devons traiter durement les cas de ces mauvais policiers » a-t-il souligné tout en ajoutant que ; « Les effectifs de la sûreté nationale seront considérablement renforcés cette année avec la sortie prochaine de trois mille gardiens de la paix…il est possible que le Chef de l’Etat décide du recrutement au cours de cette année d’important effectifs ». Une annonce qui vaut son pesant d’or venant de la bouche du patron de la police camerounaise. Ce dernier en en outre révélé qu’en 2017, la vidéo surveillance va se poursuivre et s’étendra aux chefs-lieux des régions à travers le pays.

La construction des infrastructures va se poursuivre avec 8 hôtels de police à Yaoundé et à Douala ainsi de nombreux postes de police dans tout le pays.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER