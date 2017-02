Cameroun – Lutte contre le chômage : Douala prend part à la 1ère plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique

Pitch Hub Africa 2017 est prévu ce 26 février 2017. Libreville accueille la deuxième étape. Une belle opportunité offerte aux porteurs de projet et start-up du Gabon et d’Afrique centrale. CAMERPOST relève que Libreville sera la deuxième étape du road-show après Dakar. La capitale sénégalaise qui a vu le 28 janvier dernier une douzaine de startups prendre part au concours à l’issue duquel 3 projets avaient été retenus.

Le Pitch Hub Africa 2017 offre donc aux porteurs de projet l’opportunité de réaliser le rêve. À l’issue d’une compétition où tout porteur de projet et start-up au Gabon et en Afrique Centrale pourra prendre part, seront choisis les 3 meilleurs projets pour prendre part à la grande messe (la 5e édition HUB AFRICA, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique) prévue à Casablanca les 4 et 5 mai prochains. La caravane est attendue à Abidjan le 4 mars, mais aussi à Accra au Ghana, à Nairobi au Kenya et à Douala ou Yaoundé au Cameroun.

Les projets sélectionnés des différents pays se livreront à une compétition baptisée Hub Africa Awards, à l’issue de laquelle les 5 meilleurs projets intégreront la plateforme crowdfunding en vue d’obtenir un financement seront également envoyés en immersion à Singapour ou en Chine. Lancé en 2012 Zakaria Fahim, Hub Africa offre l’écosystème le plus complet en matière d’accompagnement entrepreneurial. Co-organisé par NGE Impact et Maroc Export puis parrainé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Hub Africa est la plate-forme par excellence sur le continent pour l’entrepreneuriat, la création de valeur la lutte contre le chômage. C’est pourquoi Zakaria Fahim, Président fondateur de Hub Africa souligne : « nos passages prochains au Gabon et au Cameroun rendus possible grâce à l’appui de Maroc Export, témoigne de notre volonté à démocratiser les chances et aller à la rencontre du maximum de jeunes entrepreneurs en Afrique ».

De l’avis de cet entrepreneur émérite qui consacre son énergie depuis plus d’une dizaine d’années à encourager les jeunes du continent à croire en eux, à oser entreprendre et aux autres à croire en l’Afrique, « le continent a une bel avenir qui passera par la foi aux jeunes en elle, et en eux-mêmes ».

© CAMERPOST par Linda Mbiapa