Lutte contre le braconnage : 5 tonnes d’écailles de pangolins ont été saisies à Douala

Cinq tonnes d’écailles de pangolin, cela représente près d’un millier d’individus de l’espèce abattu par les braconniers. Cette importante cargaison entre désormais dans l’annale des records de prises sur le territoire national. Entreposé dans les locaux de la délégation du ministère de la forêt et de la faune, ce butin est le fruit d’une enquête minutieusement menée, qui a débouché sur l’arrestation de plusieurs suspects.

Coup de filet

Et c’est dans une société de fabrication de lambris au quartier Bonaberi à Douala appartenant à deux ressortissants chinois que la découverte a été faite. Pour le chef de la brigade de contrôle du ministère de la forêt et de la Faune, délégation régionale du littoral, le pangolin est une espèce totalement protégée et parce que l’animal est en voie d’extinction. La loi camerounaise reconnaît que le pangolin est une espèce protégée et son exploitation doit obéir à des procédures réglementaires, selon René Dongmo « Il s’agit effectivement d’une espèce intégralement protégée. La circulation et la détention à l’intérieur du territoire camerounais des animaux intégralement protégés sont subordonnées à l’obtention d’un certificat d’origine délivré par l’administration. Pour ce document, les suspects n’en disposent pas » a expliqué le responsable du ministère de la forêt et de la faune.

Ce que prévoit la loi

Les deux suspects appréhendés devront faire face à la loi en matière de braconnage sur des espèces intégralement protégées. René Dongmo évoque les dispositions législatives à ce sujet « Les suspects sont tombés sous le coup de l’article 158 de la loi du 20 janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun. Cet article prévoit une amende de 3 millions à 10 millions (de FCFA-Ndlr), et une peine d’emprisonnement allant de 1 à 3 ans » a indiqué le responsable en chef de la brigade de contrôle du Minfof, dans le littoral.

Encore appelé, Manidés, le pangolin est de la famille des mammifères insectivores. Sans dents, cet animal dont le corps est allongé est presque complètement couvert d’écailles, d’où l’appellation de fourmiliers écailleux. Il fait partie des rares animaux très prisés pour sa chair. Chassé pour sa viande et ses écailles, le pangolin est depuis les années 2000 protégé par la convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction-Cites.

Rebelote

En juin dernier de 4,4 tonnes d’écailles du pangolin avait été saisies, preuve que le Cameroun a un réservoir important de l’espèce. On estime entre 30 000 à 40 000 le nombre tué par mois dans notre pays. À Yaoundé, le prix du pangolin oscille entre de 8 à 10 000 FCFA, selon la grosseur de l’animal. Un morceau de pangolin coûte entre 1000 FCFA ou 1500 FCFA. Un animal mesure entre 150 cm et 200 cm et pèse au maximum 35 kg. La ruée vers la chair du pangolin selon certains tient de ses vertus thérapeutiques : contre l’asthme, le psoriasis, et certains cancers. La chair augmente la virilité masculine.

Lors de la tenue à Johannesburg de la 17ème conférence du CITES, en octobre dernier à Johannesburg, les experts ont exhorté les États à interdire le braconnage du pangolin.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM