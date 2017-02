Cameroun – Lutte contre Boko Haram : Offensive victorieuse à Zumbula

Le communiqué du MINCOM parvenu à notre Rédaction.

« Le ministre de la Communication informe l’opinion nationale et internationale que suite aux incursions répétées des terroristes de Boko Haram sur notre territoire, les Forces de défense camerounaises ont mené une offensive d’envergure en territoire nigérian au cours de la période allant du 27 au 28 janvier 2017. Ces opérations qui ont été conduites sous la bannière de la Force Multinationale Mixte, appuyées par les opérations Alpha et Emergence 4 et en parfaite synergie avec le commandement de l’Armée de la République Fédérale du Nigéria, ont permis aux forces coalisées de prendre position dans le village de Zumbula et ses environs, situé à quelque neuf kilomètres de la frontière camerounaise.

Le bilan des opérations fait état de 13 terroristes définitivement neutralisés. Ont été par ailleurs saisis : 03 fusils d’assaut dont un AK 47 et deux FAL ; un pistolet automatique ; des canons de rechange ; quatre boîtes de chargeurs et des centaines de munitions de divers calibres ; deux ceintures explosives pour kamikazes ; trois charges explosives ; onze fusils de traite ; un pistolet artisanal ; des tenues de combat ; six motocyclettes et six bicyclettes ; divers objets rentrant dans la fabrication d’engins explosifs tels que des batteries ; divers objets de propagande dont 10 drapeaux de Boko Haram. Aucune perte n’est à déplorer côté camerounais. Le chef de

l’État apprécie à sa juste valeur le soutien inlassable et multiforme que la Nation tout entière apporte à nos Forces de Défense et de Sécurité.

Il invite les uns et les autres à la vigilance de tous les instants, jusqu’à l’éradication totale du péril que représente Boko Haram, aujourd’hui considérablement affaibli et dont les jours sont désormais comptés.

Le chef de l’État félicite et réitère ses encouragements aux comités de vigilance qui apportent un soutien irremplaçable aux autorités

administratives et à toutes nos Forces de défense et de sécurité.

Le président de la République, Son Excellence Paul Biya, chef de l’État et chef des Armées, salue une fois de plus l’engagement, le professionnalisme, le courage et le sens élevé de l’honneur et de la fidélité de nos Forces de Défense et de Sécurité.

Le chef de l’État renouvelle à tous les pays de la ligne de front directement engagés dans la lutte contre Boko Haram, ainsi qu’à l’ensemble des pays amis et d’une manière générale, à la communauté internationale qui nous apportent leur appui, la gratitude du Cameroun et sa détermination à mener ce combat sans répit jusqu’à la victoire finale. »

Source : © Cameroon Tribune