Cameroun – Lutte contre Boko Haram : Issa Tchiroma exhorte les populations à saluer la bravoure des forces de défense

PARTAGES

Face à la presse, ce mardi 10 janvier 2017, Issa Tchiroma fait saluer la bravoure des forces de défense camerounaises qui sont intervenues au Nigeria dans la localité de Ngoshigue. Les attaques qui ont eu lieu les 2 et 7 janvier 2017 dernier ont permis de libérer plus de 150 otages remis au gouvernement nigérian et détruit les camps de fabrication des explosifs de Boko Haram. Dans cette intervention magistrale, il faut relever que le Cameroun aura perdu trois (3) soldats dont un (1) tombé le 2 janvier et les deux (2) autres le 7 janvier 2017. Tous éléments du BIR de la promotion 2014.

© CAMERPOST par Francis Bajeck