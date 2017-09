Cameroun : l’usage des drones par Boko Haram crée des inquiétudes

L’usage des drones par la secte terroriste nigériane Boko Haram est sources d’inquiétudes au Cameroun, où des autorités redoutent l’augmentation du nombre des victimes terroristes dans la région de l’Extrême-nord, a confié mardi à APA des sources sécuritaires.

D’après des informations proches du ministère de la Défense (MINDEF) l’usage des drones par la faction d’Al Barnaoui, l’une des deux factions de Boko Haram est « source d’inquiétudes ».

A en croire des sources concordantes cette branche de Boko Haram a utilisé, pour la toute première fois en fin août, « un drone d’observation ».

L’évènement s’est produit au Nigéria, dans l’Etat de Borno, précisément dans les environs de la forêt d’Allagarno, une des places fortes de Boko Haram.

D’après plusieurs sources, ce premier drone, qui a survolé une position de l’armée nigériane a été abattue, sauf que « cela peut donner des idées à Shekau Aboubakar dont ses partisans multiplient des exactions au Nigeria et au Cameroun, de transporter cette autre stratégie destruction humaine au Cameroun », rapporte-t-on au ministère de la Défense.

L’usage des drones inquiète d’autant que le nombre d’attaques suicides dans la région de l’Extrême-nord a augmenté ces derniers mois, avec plus de 100 civils tués entre mai et août, contre à peine 56 victimes entre janvier et avril 2017.

En plus de la hausse du nombre des attentats terroristes, l’on a assisté ces trois derniers mois à la recrudescence des prises d’otages et des incursions armées en territoire camerounais, une ampleur qu’on n’avait plus vu depuis deux ans.

© CAMERPOST avec APA