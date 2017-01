Cameroun – Louis René Epé : « il faut jouer pour ne plus être surpris »

Le sélectionneur du Cameroun évoque les acquis du tournoi Saint Fabien Mvogo.

Quelle est la prochaine étape du futsal, après le tournoi Saint Fabien Mvogo 2016 ?

Nous avons regroupé les futsaleurs du Centre dans le cadre du tournoi Saint Fabien Mvogo. Ledit tournoi avait pour but de regrouper les clubs du Centre. Les autres Régions connaissent surement leurs Champions. Maintenant nous passons au niveau national. Le regroupement national est toutefois tributaire de la disponibilité des fonds. Les dix champions régionaux seront regroupés. La date du regroupement reste attendue. Il faut avouer que le programme initial des activités de la Fecafoot n’a pas été respecté. Nous sommes en retard.

Vous avez surement repéré de nouveaux talents…

C’est de la détection que nous faisons. C’est à cela que servent les regroupements et tournois. Il y a au moins dix joueurs qui sont sortis du lot. De la dizaine de joueurs détectée nous pourrons tirer quatre ou cinq bons éléments, qui intégreront les lions indomptables. La liste a été constituée au fil du tournoi. Il y aura une phase de suivi de ces joueurs sélectionnables.

Quel est le programme des activités de la sélection camerounaise ?

Les préliminaires de la Can 2018 constituent l’échéance la plus proche. Ils commenceront en janvier ou février 2017. Le calendrier international de futsal retient la période allant du 29 janvier au 3 février pour les rencontres du premier tour. Le tirage au sort n’a pas encore été effectué. Le futsal au Cameroun n’est pas nouveau. Il y a été introduit en 1996. Nous sommes aujourd’hui au stade de la pratique. Il faut jouer pour ne plus être surpris par les autres, et éviter qu’ils nous devancent. Il faut développer la pratique du futsal à travers des regroupements, des compétitions et des échanges. Les dits échangent incluent les encadreurs, les joueurs, les médias et le public. C’est de cette manière que nous intègrerons les codes de la discipline.

© CAMERPOST – Propos recueillis par Olivier Ndema Epo