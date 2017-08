Cameroun : l’Ordre national des conseils fiscaux veut limiter l’intervention des cabinets internationaux non domiciliés

Le nouveau président de l’ordre national des conseils fiscaux du Cameroun et l’ensemble de son bureau, ont officiellement été installés il y a quelques jours dans la cité économique.

Croisade contre les opportunistes

La nouvelle équipe a obligation de conduire dans les trois prochaines années ce regroupement professionnelle. C’est avec joie que les invités ont assisté à la cérémonie de passation de service entre le président sortant Honoré Tchuenté et le président entrant Jacques Bounang.

Le nouveau président entend doter l’Ordre d’un siège et limiter l’intervention au Cameroun des cabinets internationaux non domiciliés. Ouvrir une bibliothèque pouvant mettre de la documentation à la disposition des professionnels et des étudiants tout en mettant un accent sur la qualité du service rendu par les conseils fiscaux, est aussi un défi que se donne le nouveau président.

Les missions d’un conseil fiscal

Bon à savoir : est conseil fiscal celui qui a pour profession habituelle d’assister et de conseiller le contribuable en matière fiscale. Conformément au règlement n°13/09-UEAC-051-CM-20 du 11 décembre 2009 portant révision du statut de la profession de Conseil Fiscal, le Conseil Fiscal est habilité à : donner les consultations en matière fiscale ; rédiger pour le compte de ses clients, tout acte sous seing privé se rapportant directement ou indirectement au domaine fiscal.

Il peut aussi aider les contribuables à souscrire leurs déclarations fiscales en tout genre et rédiger les réponses exigées par les administrations; assister les contribuables à l’occasion des procédures de contrôles, de contentieux fiscaux et de recouvrement des impôts, des droits et taxes ; représenter ses clients devant les autorités fiscales et juridictionnelles ainsi que devant les organismes publics ou parapublics en matière fiscale, sous réserve de justifier d’un mandat régulier ; accomplir des missions d’audit fiscal.

© CAMERPOST par Linda