Cameroun : l’opérateur d’électricité annonce la rétrocession de 5% du capital au personnel

L’opérateur The Energy of Cameroon (Eneo), filiale du fonds d’investissement britannique Actis, a annoncé la rétrocession de 5% du capital à son personnel.

Dans un message aux employés son directeur général, Joël Nana Kontchou, a précisé que le schéma dudit transfert s’est fait en accord avec les syndicats, incitant par ailleurs ses collaborateurs à souscrire leurs actions.

«Chaque employé d’Eneo doit profiter de cette opportunité unique pour renforcer la préparation de sa retraite. Nous sommes dans la phase finale pour un bouclage de cette opération à la fin du mois de mai 2017», a-t-il déclaré.

Sur un autre plan, M. Nana Kontchou a révélé que son entreprise avait, en quelquesmois, recouvré «près de 4 milliards de francs CFA qui dormaient dans la poche» de ses clients avant de s’exclamer : «Je me demande pourquoi nous avons laissé autant d’argent dans les poches de nos clients alors qu’on en a autant besoin.»

Ce résultat, selon lui, a été obtenu en agissant seulement sur la lutte contre les anomalies et le suivi des gros impayés. En dépit d’une situation de trésorerie tendue, du fait d’une contrainte de financement des investissements sur fonds propres, le patron d’Eneo a assuré qu’il commençait à voir les nuages se dissiper : «Sans augmentation de tarifs, sans les financements attendus des bailleurs de fonds et malgré plus de 30 milliards d’impayés, nous avons pu rembourser notre dette et assurer un fonctionnement harmonieux de notre entreprise.»

Considéré comme un malade en réanimation il y a 2 ans, Joël Nana Kontchou a affirmé qu’Eneoe st entré en phase de rééducation et présente un meilleur bulletin de santé avec une qualité de service qui s’améliore, des énergies non distribuées qui baissent par rapport à 2016 malgré la vétusté des équipements de distribution et l’hydrologie dans le Réseau interconnecté Nord (RIN) qui donne encore du souci.

«Nous produisons et distribuons de l’électricité à quantité satisfaisante malgré l’augmentation accrue de la demande. Nous pouvons prendre le pari que le mot délestage finira par disparaitre du vocabulaire de notre pays.»

Joël Nana Kontchou a en outre indiqué que les discussions sur l’extension de la concession sont à leur ultime étape, «et on aperçoit déjà le bout du tunnel» qui laisse planer «plusqu’un espoir».

Sous contrat de concession avec le gouvernement depuis juin 2014, Eneo dispose d’une capacité de production installée de 999 mégawatts et d’un parc de production constitué de 39 centrales de production, dont 13 interconnectées et 26 centrales thermiques isolées avec 74% de la production de source hydraulique.

© CAMERPOST avec APA