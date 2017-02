Cameroun – Lions Indomptables : Une victoire pour oublier

PARTAGES

L’exploit des Lions indomptables du Cameroun à la récente coupe d’Afrique des Nations ne dois aucunement faire perdre de vu qu’une équipe nationale ne se gère pas au petit bonheur la chance, elle est pensée, construite et suivi dans la durée.

Aucun analyste, bookmaker ou même commentateurs n’aurait parié sur l’équipe nationale du Cameroun. Même l’encadrement de cette équipe se voyait à peine arriver au second tour. Il y’a quelque mois encore, lorsqu’on interrogeait Hugo Broos le coach, il prenait son air le plus sérieux pour répondre : « il ne faut pas attendre de cette équipe qu’elle remporte un grand titre pour le moment ». Un exploit, c’est le mot juste pour désigner le parcours de ces jeunes. Rien mais alors rien ne les prédisposait au sacre. Un jeu sans panache, des qualités individuelles discutables, des choix tactiques hasardeux pour en dire le moins. Un environnement marqué par des contentieux fédéraux à n’en plus finir, le tout sous la complicité d’un ministère des sports qui ferme les yeux lorsque cela l’arrange. Bref tous les ingrédients d’un échec retentissant étaient réunis. Il faut le dire une équipe médiocre qui ne séduisait plus. On en veut pour preuve les cascades de défections. Ces joueurs qui ont tourné le dos à la sélection juste avant la CAN.

Telle est la vérité crue et le dire n’a rien de méchant. A bien y regarder la victoire des Lions Indomptable est venu redonner de l’éclat aux couleurs au drapeau Vert Rouge et Jaune. Il faut dire aussi que l’actualité ces temps dernier n’avait rien de bien réjouissant. Du coup c’est l’occasion rêvé pour faire de la récupération. Oui ! Il faut le dire les récupérateurs vont sortir de leur repère pour clamer haut et fort, comment un tel, ou un tel autre a contribué à la victoire. C’est à peine s’ils ne diront pas que c’était une tactique conçue et mise en œuvre par…

L’évidence est que ces jeunes ont suée pour en arriver là. Ils ont mouillé le maillot. Le tâtonnement du coach Hugo Broos a donc pris tout le monde de cours même ses adversaires qui ne savaient jamais quel serait le onze entrant à chaque match. La vérité est que cette équipe a surpris. Et pour cela elle mérite nos félicitations ainsi que son encadrement. Bien plus elle mérite la reconnaissance de tout le peuple camerounais.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER