Cameroun – Lions indomptables : Le trajet du trophée de la Can 2017 est connu

Le passage du trophée des lions indomptables suscite une véritable effervescence | © CAMERPOST par Olivier Ndema Epo

La célébration du cinquième sacre des Lions indomptables se poursuit. Le voyage à travers le pays a débuté ce 21 février par Bafoussam. Il va s’achever dans le sud.

Les lions indomptables ont finalement entamé leur périple à travers le Cameroun. Seize jours (16) après leur victoire en finale de la Can 2017 face à l’Egypte (2-1), ils vont communier avec les camerounais autres que ceux de la ville de Yaoundé. Ils effectueront finalement leur tour du pays, faisant escale dans les différents chefs-lieux des Régions.

Toutes les Régions du pays auront leur Can de football. La caravane devant présenter le trophée aux populations camerounaises s’est ébranlée à 6 heures 30, ce mardi 21 février. Sa première véritable escale est la ville de Bafoussam. Bien avant elle aura traversé plusieurs localités des Centre et Ouest. Les lions indomptables sont représentés par Michael Ngadeu Ngadjui et Jonathan Ngwem. L’événement est inédit dans la Région de l’Ouest, qui n’a jamais accueilli une rencontre de la sélection fanion. Il mobilise aussi bien les autorités administratives que traditionnelles. Selon des sources, les héros du Gabon pourraient être ennoblis par des chefs traditionnels.

La seconde étape du périple est la Région voisine du Nord-Ouest, le mercredi 22 février. Les populations de Bamenda et ses environs pourront voir elles aussi le trophée le plus convoité du continent africain. Le lendemain ce sera au tour des populations du Sud-ouest d’accueillir les champions d’Afrique. La suite ce sera successivement les Régions des Extrême-Nord, Nord, Littoral, Adamaoua et Est. Toutes les vingt-quatre (24) heures, la délégation aura franchi les limites d’une Région différente. La dernière étape du périple sera la Région du Sud, le 3 mars. Un tour complet du Cameroun.

La Région du Centre n’est pas comprise dans cet itinéraire des lions indomptables champions d’Afrique. La ville de Yaoundé et ses environs étaient les premières à accueillir les lions indomptables, à leur retour du Gabon.

