Cameroun – Lions indomptables : le team manager au cœur d’une polémique

Alphonse Tchami est accusé d’avoir détourné les primes de match d’Allan Nyom. C’est la maman du joueur qui a dévoilé son mécontentement dans une lettre adressée à la Fecafoot.

Encore une histoire de primes au sein de la sélection nationale du Cameroun. On est habitué à ce phénomène mais ça ne se passe pas souvent entre un responsable du staff et un joueur. Le team manager des lions indomptables est accusé d’avoir dérobé les primes du défenseur Allan Nyom. La maman du lion, dans une lettre adressée à la fédération camerounaise de football depuis une semaine, a exprimé son mécontentement. Elle réclame la restitution des primes du match contre la Zambie (match éliminatoire de la Can 2017) de son fils.

Le concerné rejette ses accusations. Joint par l’équipe d’Olympia sport Alphonse Tchami explique que « le joueur avait immédiatement quitté le pays après le match contre la Zambie. Il serait parti sans laisser de procuration à personne pour la perception de ses primes. » N’ayant pas de procuration l’ancien attaquant des lions a refusé de donner cet argent à sa maman. « Sans procuration j’ai refusé d’obtempéré ». Le défenseur de West bromwich avait alors demandé au team manager de transférer cet argent par une agence. Ce qui n’a pas été fait. Tchami explique que « les services western union ne fonctionne pas au pays et qu’il était impossible d’effectuer quelque opération ». Mais ce dernier Rassure que « dès son arrivée, le joueur rentrera en possession de ses primes. »

L’instance en charge du football au Cameroun n’a pas apprécié l’attitude du team manager. Elle lui aurait donné l’ordre de régler au plus vite ce problème. Toujours selon Olympia sport plusieurs joueurs en sélection se plaignent de payer leur billet d’avion sans jamais être remboursé.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga